Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, le ha seguido el ritmo a su jefe, el ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano). Desde que asumió en el cargo, hace menos de una semana, ha tenido una cargada agenda de reuniones para ponerse al día rápidamente del estado de la subsecretaría que le tocó asumir.

Pero sus primeros días no solo han sido reuniones. Desde bien temprano en la madrugada Giannini llegó hasta Arica para participar del lanzamiento de la Fiscalía de Frontera, Camarones, Putre y General Lagos.

La nueva subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini.

También estuvo presente en la incautación de más de 1.080 toneladas de madera contaminada con sustancias ilícitas detectadas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. En la tarde irá al complejo fronterizo Chacalluta y también visitará cuarteles y comisarías de Arica.

En paralelo a todas sus actividades en terreno, Giannini ha ido tomando definiciones respecto del equipo que la acompaña en la subsecretaría y que corresponden a los fichajes realizados por la administración pasada, es decir, la del exsubsecretario Andrés Jouannet.

De hecho en los últimos días Giannini, al igual que como lo hizo Arrau, reestructuró la subsecretaría y para eso le pidió la renuncia a los cinco jefes de división, cargos que son de confianza.

Se trata de Rodrigo Pino, quien lideraba la División de Seguridad y Orden Público. Otro quien también deberá dar un paso al costado es Marcelo Atala quien se desempeñaba como jefe de la División de Crimen Organizado y Terrorismo.

Giannini también le pidió la renuncia a Eduardo Quijada, quien era el jefe de la División de Control y Planificación Institucional de las Policías. A él se suma la renuncia de Juana Amaya, jefa de la División de Administración, Finanzas y Personas.

La última jefa de división que también deberá dar un paso al costado es la abogada Lesly Covarrubias, quien dirigía al área jurídica.

El caso de Covarrubias había generado ruido en el gobierno. Esto debido a que venía del gobierno pasado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. De hecho Covarrubias alcanzó a ser asesora del exsubsecretario Manuel Monsalve.

A la derecha la abogada Lesly Covarrubias junto al exsubsecretario Monsalve.

El plan de Giannini es armar un equipo de su confianza que la acompañe en su mandato. Para eso se espera que en los próximos días informe quiénes serán los reemplazos.

La nueva subsecretaria cultiva un bajo perfil, sin embargo, quienes la conocen cuentan que una de sus virtudes es que sabe del tema de seguridad pública ya que se ha dedicado a eso durante su carrera profesional.

De hecho antes de ser nombrada subsecretaria, era asesora del Ministro del Interior Claudio Alvarado (UDI) justamente en asuntos de seguridad. Luego de ser nombrada, recibió buenos comentarios de exautoridades, como por ejemplo el exministro Luis Cordero. “Los dos nuevos subsecretarios, pero particularmente en el caso de la subsecretaria Giannini, es una buena noticia,es una persona que además conoce el sector, pero sobre todo conoce bastante la evidencia empírica", afirmó la semana pasada.