Subsecretario Jouannet ficha a asesora de Interior del gobierno de Boric como jefa jurídica de Seguridad Pública

Luego de la instalación del nuevo gobierno, cada autoridad entrante comenzó a armar los equipos que los acompañarán durante su administración. La Subsecretaría de Seguridad Pública, encabezada por el subsecretario Andrés Jouannet, ya inició ese proceso y en los últimos días concretó un fichaje relevante en una de las divisiones clave de esta cartera.

Se trata de la División Jurídica de la Subsecretaría de Seguridad Pública en la que asumió Lesly Covarrubias, abogada que, hasta ahora, se desempeñaba como funcionario del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Covarrubias ocupará el cargo que hasta ahora, durante la dirección del exsubsecretario Rafael Collado (FA), era ocupado por José Tomás Humud, quien dejó esa dirección al terminar el gobierno saliente, y por María Jesús Salazar. Quienes supieron de su nuevo cargo comentan que Jouannet la conoció en la tramitación de proyectos de seguridad pública en la Cámara , por su rol como diputado en la legislatura pasada.

La llegada de la abogada se da luego de que la autoridad de gobierno tuviera un tormentoso aterrizaje en Seguridad Pública, luego de que La Tercera diera a conocer las sociedades que mantenía con empresarios imputados en algunas causas penales. Dichas sociedades finalmente fueron disueltas una vez que el exdiputado asumió en la subsecretaría dependiente del ministerio encabezado por la exfiscal Trinidad Steinert.

Una carrera controvertida

Covarrubias arribó al Ejecutivo en 2013 como “abogada del departamento de Acción Social” de la Subsecretaría del Interior, entonces encabezada por Rodrigo Ubilla. Si bien su llegada a Interior se dio en medio de la administración del expresidente Sebastián Piñera, Covarrubias ganó notoriedad en el gobierno de Boric.

Como integrante del departamento de Acción Social, Covarrubias representó a dicha subsecretaría en la Comisión Especial Asesora Presidencial en Materia de Pensiones de Gracia, unidad que debía revisar este beneficio para víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el estallido social . Ese proceso, muy criticado por la derecha en aquella época, terminó de mala forma, ya que luego se conoció que algunas personas no habían sido afectadas.

Pese a eso, Covarrubias tiene una extensa carrera en Interior. Se mantuvo en todos los cambios que sufrió Interior tras la renuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve luego de ser denunciado y formalizado por violación y abuso sexual. En esa época, Covarrubias se instaló como una asesora de confianza de Monsalve y lo acompañó en la tramitación del proyecto de ley que moderniza y fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado. Con el arribo del exministro Luis Cordero y, posteriormente del exsubsecretario Víctor Ramos, la abogada siguió en la misma repartición.

El subsecretario del interior Manuel Monsalve presenta su renuncia al presidente de la republica por presunto abuso sexual que cometió. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En 2022, la asesora también comenzó a trabajar en materia legislativa. Ese año, bajo la jefatura de la exasesora y actual ministra del Tribunal Constitucional (TC) Catalina Lagos, comenzó a revisar proyectos de ley en materia de seguridad en el Ministerio del Interior. La profesional continuó en ese cargo bajo la dirección de Patricia Araya, así como también cuando la exministra Ana Lya Uriarte asumió como asesora legislativa.

En ese rol la abogada trabajó con Monsalve y Cordero tramitando la legislación del Ministerio de Seguridad. Posteriormente, tras el arribo del exministro Álvaro Elizalde (PS) a Interior, Covarrubias fue derivada a la División Jurídica de ese ministerio.

Dado que Covarrubias era la asesora de Monsalve en la reforma al sistema de inteligencia, cuando ese proyecto de ley llegó al Senado, su presencia fue duramente criticada por senadores de derecha. Su evaluación por los parlamentarios era negativa debido a que obstaculizaba el trabajo para sacar adelante esa compleja ley . Por eso fue que los senadores de Chile Vamos le pidieron explícitamente al exministro Elizalde apartarla del equipo.

Luego de esa petición, Elizalde acogió la queja de los senadores y la sacó de ese proyecto. Algunos recuerdan que estuvo con licencia médica y después se abocó a temas de Rapa Nui. En su reemplazo para la ley de inteligencia llegó la abogada Laura Mancilla, quien comenzó a ocupar ese rol de vinculación con el Parlamento. El reemplazo tuvo éxito ya que el proyecto logró ser despachado a fines de 2025.

Luego de ser apartada de los temas de inteligencia, Covarrubias asumió un rol protagónico en el Estatuto Especial de Isla de Pascua, el que debía someterse a consulta indígena. Sin embargo, ese proyecto, que se venía trabajando hace varios gobiernos atrás, terminó en un rotundo fracaso al sufrir un revés luego de que los isleños rechazaran la propuesta.