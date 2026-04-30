Marihuana y ketamina: Carabineros y Fiscalía concretan histórica incautación de 4.831 kilos de droga en Calama

Personal de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional de Antofagasta, concretó la incautación de 4.695 kilos 200 gramos de marihuana y 136 kilos 500 gramos de ketamina líquida oculta en un camión cisterna en Calama.

Ambas instituciones destacaron este procedimiento como “la mayor incautación de drogas en la historia de la Reforma Procesal Penal”.

El hallazgo de la droga se logró junto a la detención de los integrantes de una banda criminal que estaba en la mira del OS-7 El Loa.

El trabajo investigativo desarrollado por la unidad especializada en coordinación con el Ministerio Público permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama.

Con esa información se pudo ejecutar un allanamiento al lugar y se detuvo a tres sujetos de nacionalidad colombiana, en momentos que cargaban el depósito del camión.

En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos.

Los detenidos fueron formalizados este jueves por el delito de tráfico de drogas y por petición del Ministerio Público, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva al estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, resaltó el fscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El persecutor manifestó que, la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que se inicia su administración como fiscal regional, totaliza 95,6 toneladas.

“Tiene el sello del crimen organizado transnacional”

Respecto a este caso en particular, el persecutor explicó que la investigación recién comienza, pero desde ya manifestó que, por la envergadura de la operación, se trataría de una organización criminal muy sofisticada.

“Aquí no estamos en presencia de un grupo de delincuentes que organizan un tráfico de drogas. Aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, señaló.

Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico.

Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, destacó la calidad de la investigación del OS-7 El Loa, que permitió detectar el acopio de la droga, que estaba destinada principalmente para ser distribuida a la zona centro-sur del país.

“Como Carabineros estamos tremendamente orgullosos, porque estamos cerrando nuestro mes de aniversario con el procedimiento más importante del país en materia de incautación de drogas. No existe una incautación de esta magnitud desde la Reforma Procesal Penal, por lo tanto, estamos frente a un momento histórico para el país”, sostuvo.

La autoridad policial realizó una especial advertencia respecto a la ketamina, indicando que es “una droga que hoy está siendo cada vez más común, especialmente en contextos juveniles, ya que es fácil de combinar con otras sustancias, generando drogas más duras y altamente dañinas para la salud”.