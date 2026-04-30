Gianni Infantino zanja la polémica a un mes del Mundial: “Irán va a jugar en Estados Unidos”.

Irán estará en el Mundial. Pese a la guerra con Estados Unidos, la FIFA confirmó que el combinado persa estará en la cita planetaria. Incluso que jugará sus partidos en Los Ángeles y Seattle, pese a que una de las peticiones iranís era no jugar en el país presidido por Donald Trump y mover sus encuentros a México o Canadá, las otras sedes del certamen.

El conjunto asiático forma parte del Grupo G. Debuta el 15 de junio ante Nueva Zelanda, en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. En la misma ciudad se mide ante Bélgica el día 21. Luego, enfrenta a Egipto el 26, en Seattle.

Las dudas sobre su presencia fueron zanjadas por Gianni Infantino, el presidente del ente rector del fútbol. “Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente”, señaló.

“La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, añadió.

El directivo suizo-italiano realizó una reflexión sobre los conflictos en el mundo y el rol que intentan tomar en la FIFA. “Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos, ¿qué va a pasar en nuestro mundo?“, dijo.

“Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, finalizó.