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    La respuesta de Italia a la propuesta de Estados Unidos para que la Azzurra tome el cupo de Irán en el Mundial

    La selección europea se pronunció respecto a la idea que surgió en el entorno del presidente Donald Trump y que fue transmitida a la FIFA.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Selección de Italia

    Tras el inicio del conflicto en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos, Israel e Irán, uno de los cuestionamientos que se generó fue la posibilidad de que la selección iraní pudiera restarse del Mundial de Norteamérica 2026. Tras algunos días de incertidumbre, el conjunto persa determinó que sí asistirá a la competencia.

    A pesar de esto, en el entorno del Presidente Donald Trump se generó una propuesta que involucró a la selección italiana. Paolo Zampolli, representante especial de Estados Unidos para las Alianzas Globales, planteó la idea a Gianni Infantino.

    He sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, declaró el empresario italoamericano a Financial Times.

    La reacción no tardó en llegar. La embajada iraní en Italia cuestionó públicamente la propuesta. “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”, señaló la oficina diplomática en un mensaje difundido en su cuenta de X.

    En el mismo pronunciamiento, la representación iraní añadió: “Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”.

    Además, calificó la iniciativa como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que el país norteamericano “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.

    La respuesta italiana vino poco después. El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una ‘repesca’ de la selección italiana para el Mundial “no es oportuna” ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

    No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, respondió el ministro en medio de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

    La situación reglamentaria

    La selección de Italia no logró clasificar al Mundial tras perder el repechaje ante Bosnia y Herzegovina. Es su tercera ausencia consecutiva en la cita planetaria.

    Por su parte, Irán aseguró su clasificación, aunque solicitó que sus partidos de la fase de grupos se disputen fuera de Estados Unidos tras el inicio del conflicto bélico.

    En ese contexto, Infantino señaló el mes pasado, durante una visita al centro de entrenamiento de Irán en Turquía, que los encuentros se jugarán según el calendario previsto y ofreció apoyo logístico a la selección.

    El reglamento del torneo establece que, en caso de retiro, el organismo rector del fútbol mundial tiene la facultad de designar a su reemplazante. “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias”, apunta el artículo 6.7.

    La FIFA celebrará el próximo 30 de abril su 76º Congreso Ordinario. Será en Vancouver, Canadá, y se reunirán las 211 federaciones participes del organismo planetario. Hasta ahora, no figura en la agenda ningún punto relacionado con una eventual sustitución de la selección iraní. El Mundial comenzará el 11 de junio y el debut de Irán está programado para el 15 de junio en Los Ángeles, frente a Nueva Zelanda.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolNorteamérica 2026ItaliaIránEstados Unidos

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