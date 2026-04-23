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    Sin derrotas para la U: el historial de Diego Flores dirigiendo a Universidad de Chile y a la UC en la antesala del clásico

    El juez comandará el tradicional encuentro de este sábado. Si bien los laicos no han perdido cuando los dirige, este año acusaron que los perjudicó en su empate ante Palestino. La UC, en tanto, tiene antecedentes parejos, pero un dato enciende las alarmas en San Carlos: ha expulsado a tres jugadores del cuadro precordillerano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sin derrotas para la U: el historial de Diego Flores dirigiendo a Universidad de Chile y la UC en la antesala del clásico. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Diego Flores es el árbitro designado para el Clásico Universitario de este sábado. Juez a nivel ANFP desde 2020 y obtuvo la categoría FIFA en 2025. En la antesala del encuentro, su historial con la U y la UC suma episodios que han generado polémica.

    Universidad de Chile nunca ha perdido en partidos arbitrados por Flores. Ha dirigido 11 veces y el conjunto azul suma seis victorias y cinco empates. En ese período, el silbante ha mostrado 24 tarjetas amarillas a jugadores del club laico. Sin embargo, en La Cisterna lo apuntan por el empate ante Palestino en febrero.

    El primer registro corresponde al empate sin goles ante Deportes Copiapó en 2023, partido en el que amonestó a Matías Zaldivia y Federico Mateos. En 2024 dirigió el triunfo por 1-0 sobre Unión Española, con tarjetas amarillas para Fabián Hormazábal, Marcelo Morales, Leandro Fernández y Nicolás Guerra, el empate 2-2 frente a Deportes Iquique, donde le mostró amarilla a Franco Calderón y Fernández, y el triunfo por 4-1 sobre Ñublense, partido en el que mostró amarilla a Charles Aránguiz.

    Ese mismo año también arbitró el duelo de la U ante Everton en la Copa Chile, que el equipo de Gustavo Álvarez ganó por penales, tras un empate 1-1. Ese día amonestó a Lucas Assadi.

    Durante la temporada 2025, Flores dirigió cuatro encuentros de la U: el triunfo por 1-0 sobre Unión La Calera, con amarillas para Nicolás Ramírez y Leandro Fernández; la victoria por 3-2 frente a Palestino, donde amonestó a Castellón, Ramírez, Aránguiz y Guerra; el empate 2-2 ante Ñublense, con sanciones disciplinarias a Fernández, Calderón y Aránguiz; y el triunfo por 4-1 sobre Unión Española, partido en el que mostró tarjeta amarilla a Assadi. En ese mismo año también arbitró el empate 1-1 frente a Coquimbo Unido, encuentro en el que amonestó a Zaldivia, Ramírez y Salomoni.

    El registro más reciente corresponde al empate sin goles ante Palestino en 2026. Ese último partido generó cuestionamientos desde el Azul Azul por una jugada ocurrida en los minutos finales. En los descuentos, Charles Aránguiz marcó un gol que inicialmente fue validado, pero tras revisión del VAR el árbitro anuló la conquista por una mano previa de Matías Zaldivia en la misma secuencia ofensiva. El defensor fue amonestado.

    La decisión provocó reclamos desde Universidad de Chile, que sostuvo que se trataba de una acción distinta a la jugada que derivó en el gol.

    Flores en un partido de la UC. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La UC y las rojas

    En el caso de la UC, Flores ha dirigido siete partidos. En ese período, el balance es de tres victorias para el cuadro precordillerano, dos empates y dos derrotas. El silbante ha mostrado un total de 23 tarjetas amarillas a jugadores de Universidad Católica y ha expulsado a tres futbolistas.

    El primer registro corresponde a la temporada 2023, cuando dirigió la definición por penales ante Everton, tras un empate sin goles, en un partido donde amonestó a Daniel González, Ignacio Saavedra, César Pinares y Fernando Zampedri. Ese mismo año arbitró el triunfo por 2-1 sobre Ñublense, duelo en el que sancionó con tarjeta amarilla a Nicolás Peranic, Gary Kagelmacher y Zampedri, y expulsó al propio Kagelmacher.

    Durante la temporada 2024, Flores volvió a dirigir a la UC en la derrota por 1-0 ante Ñublense, encuentro en el que mostró tarjetas amarillas a Guillermo Soto, Eugenio Mena, Agustín Farías, Gonzalo Tapia y Nicolás Castillo, además de expulsar a este último. En 2025, comandó dos partidos de la UC: 1-0 sobre Everton, con amonestaciones a Jhojan Valencia, Clemente Montes y Zampedri, y el empate 1-1 frente a Cobresal, partido en el que sancionó con amarilla a Farías, Zuqui y Rossel.

    En esa temporada también dirigió la derrota por 3-0 ante Coquimbo Unido, compromiso en el que mostró tarjetas amarillas a Bernedo y Ampuero, y expulsó a Daniel González.

    El registro más reciente corresponde a 2026, en el triunfo por 4-3 sobre Audax Italiano, donde amonestó a Valencia, Zuqui y Giani. Ese último encuentro derivó en cuestionamientos desde el club rival. Tras el partido disputado en La Florida el defensor Esteban Matus señaló que perjudicó al local. “Da impotencia, rabia, estar jugando bien y que hayan tantos errores arbitrales. Siempre con los equipos grandes uno los toca y cobran las faltas muy fáciles”, lanzó.

    Con estos registros, Flores llega al próximo Clásico Universitario. Un historial de 18 partidos dirigidos entre ambos clubes.

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