AFP fueron las primeras en apostar a Chile

Conversamos con Francisco Guzmán, VP de Inversiones de AFP Capital, sobre el desafío que significa implementar los nuevos fondos generacionales que comenzaran a operar el próximo año, y también lo que está sucediendo en el mercado. “Estamos en un bache por la guerra. Pero, las AFP fueron las primeras en invertir en acciones chilenas y eso va a volver en la medida en que el conflicto se normalice y en que se cumplan internamente las expectativas de cambio con el nuevo ciclo político que está comenzando”, dice.
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