SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Milicia proiraní ofrece recompensa de US$10 millones por asesinar a Donald Trump tras sus dichos sobre Soleimani

    La organización justificó el anuncio como una respuesta a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien reivindicó nuevamente el operativo que en 2020 acabó con la vida del comandante iraní Qasem Soleimani y del líder iraquí Abu Mahdi al Muhandis.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump

    Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak anunciaron este jueves una recompensa de 10 millones de dólares para quien asesine al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una nueva escalada de la tensión entre grupos aliados de Irán y Washington.

    A través de un comunicado, la organización señaló que los recursos provienen de aportes de sus integrantes y simpatizantes, y aseguró que la recompensa será entregada a quien “mate al criminal Trump”.

    La agrupación explicó que la decisión responde a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, volvió a atribuirse la orden del ataque que en enero de 2020 acabó con la vida del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, y del entonces subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) de Irak, Abu Mahdi al Muhandis, en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

    En su declaración, las milicias calificaron como una “fanfarronada” las palabras de Trump y sostuvieron que estas constituyen una muestra del “declive moral” de la administración estadounidense.

    “La prueba más elocuente del declive moral de la Administración estadounidense es que el criminal Trump se jacte de su traición y agresión al atacar a los líderes mártires de la victoria”, afirmó el grupo.

    El comunicado agrega que las afirmaciones del mandatario “no han hecho más que aumentar la nobleza y la inmortalidad de su sangre”, mientras que, según la organización, a Trump solo le han dejado “la deshonra y la vergüenza eternas”.

    Las declaraciones que motivaron la amenaza fueron emitidas esta semana durante la visita del jefe de gobierno iraquí a Washington. En esa oportunidad, Trump reiteró su responsabilidad en la operación militar de 2020.

    Yo lo maté. Se fue una persona muy mala. Casualmente se estaba reuniendo en el aeropuerto y una persona muy mala de Irak, que resultó ser un líder de Irak, murió en ese mismo ataque”, sostuvo el presidente estadounidense.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpResistencia IslámicaIrakRecompensaQasem SoleimaniAbu Mahdi al MuhandisAli al ZaidiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ocho muertos y 19 heridos dejan nuevos ataques de EE.UU. contra el sur de Irán

    Trump anuncia desclasificación de documentos que atribuyen a China presunta injerencia en elecciones de EE.UU. desde 2020

    Alcalde de Cerro Navia apunta a una posible intervención de terceros tras muerte de hombre electrocutado por un poste energizado

    Del PDG a libertarios: las dudas que tensionan la aprobación de la megarreforma en su fase final

    Dichos de Martorell (RN) reabren debate por tensa relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano

    Sistema frontal deja tres fallecidos, 76 damnificados y más de 400 viviendas afectadas

    Lo más leído

    1.
    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    2.
    Trump anuncia desclasificación de documentos que atribuyen a China presunta injerencia en elecciones de EE.UU. desde 2020

    Trump anuncia desclasificación de documentos que atribuyen a China presunta injerencia en elecciones de EE.UU. desde 2020

    3.
    Presidente de Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructura en Polonia y países bálticos

    Presidente de Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructura en Polonia y países bálticos

    4.
    Estados Unidos reclama la liberación de un sismólogo nuclear estadounidense detenido en China

    Estados Unidos reclama la liberación de un sismólogo nuclear estadounidense detenido en China

    5.
    Ocho muertos y 19 heridos dejan nuevos ataques de EE.UU. contra el sur de Irán

    Ocho muertos y 19 heridos dejan nuevos ataques de EE.UU. contra el sur de Irán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alcalde de Cerro Navia apunta a una posible intervención de terceros tras muerte de hombre electrocutado por un poste energizado
    Chile

    Alcalde de Cerro Navia apunta a una posible intervención de terceros tras muerte de hombre electrocutado por un poste energizado

    Del PDG a libertarios: las dudas que tensionan la aprobación de la megarreforma en su fase final

    Dichos de Martorell (RN) reabren debate por tensa relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano

    Wall Street cerró con caídas por nuevas dudas sobre las empresas de la industria de la IA
    Negocios

    Wall Street cerró con caídas por nuevas dudas sobre las empresas de la industria de la IA

    Frente de lluvias: SNA monitorea producción agrícola y gobierno llamó a suspender faenas de pequeña minería ante riesgos

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?
    El Deportivo

    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?

    Alejandro Tabilo vuelve a los triunfos y se instala en los cuartos de final del ATP de Bastad

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland
    Cultura y entretención

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Milicia proiraní ofrece recompensa de US$10 millones por asesinar a Donald Trump tras sus dichos sobre Soleimani
    Mundo

    Milicia proiraní ofrece recompensa de US$10 millones por asesinar a Donald Trump tras sus dichos sobre Soleimani

    Ocho muertos y 19 heridos dejan nuevos ataques de EE.UU. contra el sur de Irán

    Trump anuncia desclasificación de documentos que atribuyen a China presunta injerencia en elecciones de EE.UU. desde 2020

    La segunda vida que encontró en el agua
    Paula

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares