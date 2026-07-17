Milicia proiraní ofrece recompensa de US$10 millones por asesinar a Donald Trump tras sus dichos sobre Soleimani

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak anunciaron este jueves una recompensa de 10 millones de dólares para quien asesine al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una nueva escalada de la tensión entre grupos aliados de Irán y Washington.

A través de un comunicado, la organización señaló que los recursos provienen de aportes de sus integrantes y simpatizantes, y aseguró que la recompensa será entregada a quien “mate al criminal Trump”.

La agrupación explicó que la decisión responde a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, volvió a atribuirse la orden del ataque que en enero de 2020 acabó con la vida del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, y del entonces subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) de Irak, Abu Mahdi al Muhandis, en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

En su declaración, las milicias calificaron como una “fanfarronada” las palabras de Trump y sostuvieron que estas constituyen una muestra del “declive moral” de la administración estadounidense.

“La prueba más elocuente del declive moral de la Administración estadounidense es que el criminal Trump se jacte de su traición y agresión al atacar a los líderes mártires de la victoria”, afirmó el grupo.

El comunicado agrega que las afirmaciones del mandatario “no han hecho más que aumentar la nobleza y la inmortalidad de su sangre”, mientras que, según la organización, a Trump solo le han dejado “la deshonra y la vergüenza eternas”.

Las declaraciones que motivaron la amenaza fueron emitidas esta semana durante la visita del jefe de gobierno iraquí a Washington. En esa oportunidad, Trump reiteró su responsabilidad en la operación militar de 2020.

“Yo lo maté. Se fue una persona muy mala. Casualmente se estaba reuniendo en el aeropuerto y una persona muy mala de Irak, que resultó ser un líder de Irak, murió en ese mismo ataque”, sostuvo el presidente estadounidense.