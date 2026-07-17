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    Alcalde de Cerro Navia apunta a una posible intervención de terceros tras muerte de hombre electrocutado por un poste energizado

    El jefe comunal sostuvo que la estructura corresponde a un antiguo poste del Transantiago que no pertenece a Enel y afirmó que las pericias deberán determinar si existió una conexión ilegal a la red eléctrica que provocó la tragedia.

    Por 
    Roberto Martínez
    Enel

    El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, entregó este jueves antecedentes sobre el fallecimiento de un hombre que recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con el poste energizado de un paradero en la intersección de avenida La Estrella con calle Los Conquistadores, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, murió en el lugar tras el accidente ocurrido pasadas las 18.00 horas. Hasta el sitio concurrieron voluntarios de Bomberos, equipos del SAMU, Carabineros y personal municipal para atender la emergencia y aislar el sector.

    Al respecto, Tamayo explicó que las primeras hipótesis apuntan a una posible intervención de terceros sobre la estructura eléctrica, aunque recalcó que será la investigación la que determine con precisión las causas del hecho.

    “Esto es un poste, de esos antiguos que instaló Transantiago a los inicios de este proceso de transporte público. Son postes que habitualmente uno los ve en la región y que ya no están funcionando por la cantidad de años que tienen. La tesis que se plantea es que quizá hubo intervención de terceros, porque si uno ve el cable está enredado (...) no es que todos los postes que están en la comuna o en cualquier comuna estén provocando cortes. Esta es una situación bien excepcional y estamos esperando los informes”, señaló a Meganoticias.

    El jefe comunal aclaró que la estructura involucrada no pertenece a la empresa Enel ni forma parte de la infraestructura que mantiene la empresa distribuidora. Sin embargo, indicó que personal de la compañía acudió al lugar para eliminar el riesgo eléctrico y colaborar con las primeras diligencias.

    “Vino Enel, le agradecemos que hayan venido, porque este no es un poste que sea de Enel ni de mantención de Enel. Desenergizaron y ahora están haciendo peritajes para conocer qué ocurrió precisamente en este lugar”, afirmó.

    Hipótesis de una conexión irregular

    Tamayo sostuvo que una de las posibilidades que se investigan es que personas hayan intervenido el poste para realizar una conexión clandestina al suministro eléctrico, situación que, de confirmarse, habría generado la energización de la estructura metálica.

    “Sin los informes ni los peritajes que hay que hacer, evidentemente, pareciera que hubo intervención de terceros para, no sé, conectarse ilegalmente a la corriente. Entonces, hay que chequear bien eso, revisarlo, para poder establecer qué ocurrió en esta circunstancia, en este lugar preciso, y si hubo intervención de terceros”, indicó.

    En esa línea, agregó que este tipo de intervenciones ilegales pueden provocar consecuencias fatales.

    “A veces intervienen los postes para conectarse ilegalmente a la corriente y, finalmente, fallecen personas, como en este caso. Entonces, esta es una situación bien excepcional que esperamos que los equipos nos puedan entregar más antecedentes y poder transmitir después qué ocurrió precisamente acá”, manifestó.

    Investigación y búsqueda de la identidad de la víctima

    El alcalde precisó que la emergencia fue reportada por vecinos pocos minutos después de ocurrido el accidente y que los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar. Sin embargo, el personal del SAMU solo pudo constatar el fallecimiento del hombre.

    Finalmente, informó que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del accidente e identificar a la víctima.

    “Ahora están llegando los equipos de la SIP de Carabineros, que son los que van a levantar las huellas dactilares para poder dar con la identidad y poder comunicarse con las familias de esta persona y así poder transmitir las lamentables noticias que han ocurrido acá en la comuna de Cerro Navia”, concluyó.

    Más sobre:Cerro NaviaSistema frontalMauro TamayoFallecidoDescarga eléctricaParaderoNacional

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