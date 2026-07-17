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    Sistema frontal deja tres fallecidos, 76 damnificados y más de 400 viviendas afectadas

    Senapred informó que las mayores afectaciones se concentran entre Maule y La Araucanía, mientras las autoridades reforzaron las evacuaciones preventivas, suspendieron las clases entre Atacama y La Araucanía y desplegaron medidas especiales ante el riesgo de remociones en masa.

    Por 
    Roberto Martínez

    Autoridades realizaron la noche de este jueves un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, informando que el evento ha dejado tres personas fallecidas, cinco lesionadas, decenas de damnificados y cerca de medio millón de clientes sin suministro eléctrico, mientras continúa el monitoreo de las precipitaciones más intensas previstas para las próximas horas.

    La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló que el evento mantiene un saldo preliminar de “tres personas fallecidas, cinco personas lesionadas y 76 personas damnificadas”, concentradas principalmente en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.

    Asimismo, informó que actualmente existen 231 personas albergadas, la mayoría debido a evacuaciones preventivas efectuadas en la Región Metropolitana.

    En materia de infraestructura, el balance considera cuatro viviendas destruidas, 18 con daño mayor, 271 con daños menores y otras 123 cuyos daños continúan siendo evaluados por equipos municipales.

    La autoridad precisó que estas cifras podrían incrementarse durante este viernes, una vez que los municipios concluyan las inspecciones en terreno y comiencen la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

    Uno de los principales efectos del sistema frontal ha sido la intensidad del viento, fenómeno que incluso retrasó el ingreso de las precipitaciones hacia la zona central del país y provocó extensos cortes de energía.

    A las 21.00 horas, Senapred contabilizaba poco más de 496 mil clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía. La mayor afectación corresponde precisamente a La Araucanía, con más de 172 mil clientes sin servicio, seguida por Biobío con más de 79 mil, además de importantes interrupciones en Valparaíso y la Región Metropolitana.

    Pese a ello, Cebrián destacó que el 93,9% de los clientes del país mantiene el servicio eléctrico operativo y aseguró que las empresas distribuidoras continúan desplegando cuadrillas para avanzar en la reposición del suministro, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

    Tres fallecidos

    Respecto a las víctimas fatales, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, detalló que la primera víctima corresponde a un trabajador de 52 años que realizaba labores de despeje de la Ruta Q-180, en la comuna de Negrete, Región del Biobío, cuando fue impactado por la caída de un árbol.

    “La caída de un árbol que lo golpea muy fuerte y que no pudo escuchar, producto del viento, las alertas de sus compañeros”, explicó el secretario de Estado.

    La segunda víctima fue un hombre de 61 años que falleció en Temuco tras caer desde aproximadamente tres metros de altura mientras limpiaba el techo y las canaletas de su vivienda en medio del temporal.

    A ello se sumó una tercera persona fallecida en Cerro Navia, Región Metropolitana, quien sufrió una descarga eléctrica mientras permanecía en un paradero.

    De igual modo, comunicó que el Presidente José Antonio Kast se trasladará este viernes a la Región del Biobío para evaluar en terreno los daños registrados, especialmente en las comunas de Penco y Tomé, para posteriormente continuar el monitoreo de la emergencia en la Región del Maule junto a las autoridades locales.

    Cinco alertas meteorológicas y suspensión de clases

    Respecto de las condiciones climáticas, la directora de Senapred indicó que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene cinco alertas vigentes por viento, precipitaciones y nevadas, además de una alarma meteorológica por lluvias intensas y continuas entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

    A ello se suma una nueva alarma meteorológica para la provincia de Huasco, vigente entre la madrugada del sábado y la mañana del lunes, debido a la intensidad de las precipitaciones pronosticadas.

    En materia preventiva, Cebrián informó que durante la jornada se realizaron evacuaciones en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, principalmente en asentamientos emplazados en zonas de riesgo y sectores expuestos al aumento de caudales.

    Como parte de esas medidas, durante este evento ya se han enviado nueve mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), siete de ellos durante la jornada de este jueves.

    La autoridad también informó la activación del roaming de emergencia en sectores de Coquimbo, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, en coordinación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), para reforzar las comunicaciones en las zonas más afectadas.

    Asimismo, confirmó que el Ministerio de Educación mantendrá suspendidas las clases este viernes entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Gobierno llama a evacuar zonas de riesgo

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que por instrucción del Presidente José Antonio Kast y del ministro del Interior se ha mantenido un monitoreo permanente con las diez regiones afectadas para coordinar la respuesta frente al avance del sistema frontal.

    En ese contexto, anunció un despliegue especial para las regiones de Atacama y Coquimbo, donde existe preocupación por la posibilidad de remociones en masa y activación de quebradas producto de las lluvias extraordinarias pronosticadas.

    Pavez destacó además el resultado de las evacuaciones preventivas realizadas en la Región Metropolitana, especialmente en campamentos emplazados en la ribera del río Mapocho, en Talagante, y en el sector La Islita de Puente Alto.

    No obstante, advirtió que la evacuación aún no ha sido total e insistió en que las familias que habitan en lechos de ríos o sectores de alto riesgo deben abandonar esos lugares antes de que aumenten las precipitaciones.

    Finalmente, informó que el gobierno intensificará durante las próximas horas las labores para restablecer el suministro eléctrico en sectores de La Araucanía donde las condiciones de viento han comenzado a disminuir, mientras continuará el monitoreo permanente de la evolución del sistema frontal y reiteró el llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y adoptar todas las medidas de autocuidado.

    Más sobre:Sistema frontalDamnificadosViviendasFallecidosSenapredLluviaVientoAlicia CebriánMáximo PavezNacional

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