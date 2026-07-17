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    Gobierno confirma tres fallecidos por emergencias asociadas al sistema frontal

    El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que el Presidente José Antonio Kast se trasladará este viernes a las regiones del Biobío y del Maule para evaluar en terreno los daños provocados por el temporal.

    Por 
    Roberto Martínez

    El gobierno confirmó este jueves que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha dejado tres personas fallecidas.

    Durante un balance de la emergencia, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, detalló que una de las víctimas corresponde a un trabajador que realizaba labores de despeje de la Ruta Q-180, en la comuna de Negrete, Región del Biobío, cuando fue impactado por la caída de un árbol.

    “La caída de un árbol que lo golpea muy fuerte y que no pudo escuchar, producto del viento, las alertas de sus compañeros”, explicó la autoridad sobre el accidente que costó la vida al trabajador de 52 años.

    El secretario de Estado también informó el fallecimiento de un hombre de 61 años en Temuco, quien cayó desde una altura aproximada de tres metros mientras intentaba limpiar el techo y las canaletas de su vivienda en medio de las intensas lluvias y fuertes vientos.

    A ello se sumó una tercera víctima fatal registrada en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

    “Recién acabamos de ser informados de una persona que en un paradero sufrió una descarga eléctrica”, señaló Alvarado.

    Frente a estos hechos, el ministro expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y enfatizó la importancia del autocuidado durante el desarrollo del evento meteorológico.

    “Hoy, una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades”, afirmó.

    En esa línea, insistió en que las evacuaciones preventivas se basan en criterios técnicos y no responden a decisiones arbitrarias.

    “Las evacuaciones preventivas no se decretan de manera arbitraria. Responden a evaluaciones de carácter técnico permanentes y especializadas que identifican sectores donde existe un riesgo para las personas”, sostuvo.

    Por ello, pidió a la población evacuar inmediatamente cuando así lo dispongan las autoridades.

    “Solicitamos que cuando las autoridades llamen a evacuar, las personas lo hagan de inmediato y sin esperar que la situación empeore. Todavía nos enfrentamos al momento de mayor intensidad de este sistema frontal y precisamente por eso debemos actuar con anticipación”, advirtió.

    Alvarado agregó que el Presidente José Antonio Kast viajará este viernes a la Región del Biobío para evaluar en terreno los daños registrados, principalmente en las comunas de Penco y Tomé, y posteriormente se trasladará a la Región del Maule para continuar el monitoreo de la emergencia junto a las autoridades locales.

    Más sobre:Sistema frontalClaudio AlvaradoFallecidosNacional

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