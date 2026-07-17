Del PDG a libertarios: las dudas que tensionan la aprobación de la megarreforma en su fase final

“Hoy tuvimos una buena noticia, la aprobación del proyecto de ley que se denomina de reconstrucción”, dijo el Presidente José Antonio Kast durante un extenso punto de prensa en la comuna de San Bernardo, en el que dio a conocer el balance de los efectos del temporal que azota a varias regiones del país.

El jefe de Estado hizo un breve alto en la evaluación de las medidas que se estaban tomando para superar la emergencia causada por las lluvias, marejadas y fuertes vientos provocados por el ingreso del primero de un tren de ríos atmosféricos que golpeará la zona centro-sur del país y que se extenderá hasta el fin de semana, para celebrar que el proyecto estrella de su administración lograra sortear con éxito su paso por el Senado y expresar sus esperanza de que “esta semana sea aprobado en la Cámara de Diputados por un márgen mayor”.

El Senado. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

En una votación que se extendió hasta pasadas las 02.40 de la madrugada de este jueves, el oficialismo logró por 26 votos contra 23 (la mayoría más uno) aprobar en particular los artículos más controvertidos vinculados a la reforma tributaria incluidos en el megaproyecto del Ejecutivo, y que forman parte del corazón de la reforma impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En otros temas relacionados con reconstrucción, la aprobación fue por un margen mucho más amplio.

“Nos va a poner como un país que está dispuesto a recibir inversiones dando una facilitación regulatoria, tener una mayor competitividad tributaria”, remarcó ayer el Presidente Kast al hacer un llamado a los parlamentarios para que este martes aprueben " por un margen mayor" el proyecto el Ejecutivo cuando se voten en la Cámara de Diputados en tercer trámite legislativo aquellos artículos que fueron modificados o introducidos durante su paso por el Senado.

Jorge Quiroz Ministro de Hacienda. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Entre los puntos clave de la reforma tributaria, que ahora pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, se encuentra la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones.

Pero el anhelo del gobierno podría estar algo más lejos de cumplirse.

En la madrugada del jueves, mientras el oficialismo festejaba en las afueras del hemiciclo del Senado el triunfo logrado por el gobierno - que implica la primera rebaja de impuestos en 40 años junto con el restablecimiento de la reintegración tributaria-, a sólo unos metros senadores de oposición, entre los que se encontraban Alfonso de Urresti (PS), Yasna Provoste (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Diego Ibáñez (FA) y Claudia Pascual (PC) anunciaban que “a más tardar el lunes” serán presentados los requerimientos ante el Tribunal Constitucional que buscan echar a bajo dos de los aspectos fundamentales de la iniciativa de Quiroz.

La oposición reunida. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Se trata de la invariabilidad tributaria para las inversiones de 50 millones de dólares hacia arriba y la norma para indemnizar a las empresas que hayan realizado inversiones y cuyos proyectos sean paralizados a raíz del rechazo de su calificación ambiental.

Este viernes al mediodía, los jefes de bancada de diputados, en coordinación con las bancadas de senadores de la oposición, se reunirán en forma telemática para revisar la redacción y los argumentos que incluirán los cuatro requerimientos -dos de los senadores y dos de los diputados- que ya están redactando un grupo de abogados constitucionalistas ligados al mundo progresista, y entre los cuales figuran Tomás Jordán, Jorge Correa Sutil, Jaime Gajardo, Domingo Lovera y Jaime Bassa, entre otros.

El Tribunal Constitucional exige en la actualidad que los requerimientos sean presentados por separado por a lo menos 39 diputados y 13 senadores. Pero, además, explica el jefe de bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, uno de los encargados de coordinar esta presentación, ya no basta con hacer reserva de constitucionalidad señalando el artículo que debe someterse a revisión, sino también todos los fundamentos que se plantean en el Congreso al momento de hacer reserva de constitucionalidad.

Raúl Leiva (PS). Foto: Cámara de Diputados.

Eso obligó a la oposición a esperar la votación de anoche en el Senado para incorporar en los textos tanto las observaciones de constitucionalidad presentadas, como también el hilo argumental expuesto por los parlamentarios.

“El plazo para presentar los requerimientos es desde que empieza la tramitación del proyecto hasta su promulgación. Uno podría poner como fecha límite el momento en que se envía el oficio desde la Cámara de origen al gobierno, dando cuenta de la aprobación total del proyecto para su promulgación. Pero como la promulgación es un acto autónomo del gobierno, el Ejecutivo podría tener la promulgación lista en cinco minutos y eso nos quitaría la posibilidad de ir al TC. Por eso mismo, nosotros nos pusimos como fecha límite el día lunes, a las 12, para tenerlos listos ”, aseguró Leiva.

Por lo mismo, las bancadas de diputados ya adelantaron parte de la tarea y ya redactaron los fundamentos de sus propias objeciones de constitucionalidad.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Lo que no estaba en el radar de los parlamentarios es que el gobierno, por intermedio del ministro Quiroz también hiciera presente durante la votación en el Senado la reserva de constitucionalidad en cuatro indicaciones presentadas por la oposición y que fueron aprobadas por la Cámara Alta. Se trata de la norma para reducir a 30 días el pago a las pymes, para establecer el olvido a financiero, restablecer los servicios básicos en zonas de catástrofes y una que pone fin al anatocismo en el Código Civil, todas ellas rechazadas por Hacienda .

Pero el apuro del gobierno por aprobar este martes en tercer trámite legislativo su proyecto estrella también choca con las dudas que se han instalado en dos importantes aliados que tuvo el oficialismo durante el paso previo de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Comisión mixta, casi segura

El gobierno confía en repetir la holgura que tuvo el oficialismo en la Cámara de Diputados tras el acuerdo alcanzado por el ministro Quiroz con el PDG, que le permitió sumar los 14 votos del partido que lidera el economista Franco Parisi, como asimismo el respaldo a la iniciativa que dieron los ocho parlamentarios del Partido Nacional Libertario.

El excandidato presidencial, Franco Parisi. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Sin embargo, tras los cambios que hicieron al proyecto durante su tramitación en el Senado, tanto las bancadas del PDG como del PNL afirmaron que están evaluando la forma en que votarán este martes algunas de las normas que obligatoriamente deberán pasar a tercer trámite legislativo , lo que podría extender el debate por un tiempo más. En caso de que los diputados no aprueben las normas en los términos que salieron del Senado, las diferencias tendrían que dirimirse en una comisión mixta, en la que incluso, la oposición podría alcanzar la fuerza necesaria para bloquear algunos puntos.

En el caso del PDG, el jefe de bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, señaló ayer que se reunirán entre el viernes y hasta el sábado para analizar los cambios que se introdujeron en el Senado y evaluar “qué nosotros rechazaríamos y qué aprobaríamos”. Debate que podría extenderse hasta el domingo, debido a que varios de los parlamentarios se encuentran desplegados en sus distritos por el frente de mal tiempo.

El diputado del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

Como bancada pretende votar en bloque, dentro de su estrategia de no abrir fracturas que afecten el peso de la bancada del PDG como el de la balanza y articulador de acuerdos. “Todo lo que hayan dicho algunos diputados del partido tiene que ser tomado como algo particular”, remarcó Valenzuela.

Aun así, hay aspectos que les llaman la atención, “entre ellos las modificaciones que se hicieron a la franquicia del Sence; si no estamos conformes, seguramente la vamos a rechazar”, dijo el jefe de bancada del PDG.

También esperan revisar en detalle la forma en que quedó establecido el mecanismo de devolución de inversiones en caso de rechazo de las RCA, un tema en el que algunos integrantes de la bancada tienen dudas.

El 12 julio, el líder del PDG, Franco Parisi, anticipó que dos o tres normas de la megarreforma iban a terminar en comisión mixta. Entre ellas, la indemnización estatal a las inversiones rechazadas ambientalmente. “No estoy de acuerdo con eso (…); sería un negociazo para aquellos que vienen a especular”, dijo. En esa línea, advirtió que ese tipo de riesgos pueden ser cubiertos mediante seguros privados y no con recursos fiscales. También planteó inquietudes en el tema de las contribuciones.

Fachada del Congreso Nacional Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El viernes y el lunes, las bancadas opositoras pretenden desplegar una fuerte ofensiva sobre sus pares del PDG para tratar de evitar que respalden el proyecto del gobierno tal como salió del Senado.

“Esperamos este viernes y hasta el lunes desplegar un diálogo con el PDG para reponer o rechazar algunas de las normas. Todos los jefes de bancada están coordinándose con los diputados del PDG . El tema de contribuciones es muy sensible y transversal para todos. Ese es un punto de discordia que podría llegar a mixta. Hay temas de calificación ambiental, materias laborales, donde también tenemos coincidencias, la forma en que se calcula la devolución que obtendrán las empresas que vean rechazadas sus RCA”, señalaron desde el Socialismo Democrático.

Una de las armas que desplegarán frente a sus pares del PDG es la demora del gobierno en el cumplimiento del acuerdo para tramitar en paralelo una ley para la devolución del IVA en pañales y medicamentos, el que hasta ahora el Ejecutivo se ha negado a darle urgencia.

La posibilidad de llegar a mixta también crece por las inquietudes que se generaron en la bancada del Partido Nacional Libertario que cuenta con ocho diputados. En el partido que lidera el excandidato presidencial Johannes Kaiser hay molestia por la rebaja que acordó el gobierno con los senadores del PPD y que redujo los 25 años de invariabilidad tributaria establecidos en el proyecto original y el hecho de que se incluyera una sobretasa del 1,5% para acceder a la invariabilidad.

“Los cambios debilitan aún más una medida que ya era débil, cobrar esta tasa ya nos deja fuera de competitividad y por sobre el promedio de la OCDE. Estamos analizando nuestra postura, pero si esta llega a mixta, intentaremos que Chile sea un país realmente atractivo para invertir”, señaló el diputado Pier Karlezi, quien ha sido mandatado por su bancada para negociar con Quiroz.

El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Prensa Partido Nacional Libertario

Polarización

La madrugada del jueves, tras el despacho del proyecto por el Senado, quedó en evidencia la polarización que genera esta iniciativa.

Desde el oficialismo festejaron el histórico triunfo que había obtenido el gobierno. Mientras que la oposición manifestó su molestia.

“Tal como se auguraba, la aprobación fue por un voto más en el núcleo tributario. En otros aspectos hubo alguna determinación del Ejecutivo que permitieron que se lograran algunos avances, pero son todos en temas parciales respecto de la esencia el núcleo tributario y donde el gobierno no logró ampliar la base de apoyo. Eso habla de la inestabilidad futura de esta norma que fue aprobada en su segundo trámite y, por lo tanto, va a requerir mayores grados de acuerdo en una comisión mixta”, dijo Juan Luis Castro, jefe de bancada de los senadores socialistas.

Su par opositor, Daniel Núñez (PC), dijo que “el corazón más obsceno de la megarreforma tiene nombre: reintegración tributaria. Se regalan US$ 965 millones a 75 mil personas con ingresos promedio de $ 21 millones mensuales. Un privilegio que nos devuelve a 1984, cuando esta norma fue creada en dictadura".

El senador del PC, Daniel Núñez. Foto: Pablo Vásquez R / La Tercera. Pablo Vásquez R.

Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, celebró que “cada vez estamos más cerca de que se convierta en ley de la República y no solo celebramos el éxito del gobierno y de todo el trabajo que hay detrás, sino que el resultado concreto que van a significar estas medidas cuando estén convertidas en ley”.

Mientras que el senador oficialista independiente Rodolfo Carter dijo que “perdimos muchos años siguiendo fórmulas fracasadas, creciendo a cifras que nos han atrasado y alejado del sueño de ser la primera nación desarrollada de América Latina. Ese es el desafío que tenemos por delante, y hoy damos un paso fundamental como país en esa dirección”.