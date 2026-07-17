Temporal de lluvia y viento arriba con fuerza a la zona central: un fallecido, marejadas, evacuaciones y 555 mil personas sin luz

“Lloverá a baldazos” decían antiguamente. Y este viejo refrán, que hace alusión a un gran temporal de lluvia, es el que está comenzando en la zona central de Chile.

Si bien se ha hecho esperar, ya que en un principio comenzaría el miércoles, la lluvia comenzó este jueves, y según establece la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se extendería al menos hasta el miércoles 22 del presente mes. Al cierre de esta edición, el sistema frontal anota 4,8 mm en la Estación Quinta Normal.

Esta información es ratificada por el último informe dado a conocer por Senapred, que revela que de acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales, que en diferentes zonas del país ya habían comenzado las precipitaciones.

Es el caso de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Al cierre de esta edición, la Región Metropolitana, registra 157 personas en albergues, aunque aún no se registran daños a viviendas o personas lesionadas, aunque si algunos daños menores, sobre todo en árboles, debido al viento, sostiene Senapred.

A esto se suma una persona fallecida, informó la Delegación Presidencial Regional del Biobío, confirmando el deceso de un trabajador de 52 años en la comuna de Negrete, luego de ser impactado por la caída de un árbol.

Más de medio millón sin luz

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que 555.556 clientes permanecen sin suministro eléctrico a nivel nacional debido a los efectos del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.

En conversación con Radio BíoBío, la secretaria de Estado indicó que un 93% de los clientes del país mantiene el servicio funcionando con normalidad, mientras que un 6,9% se encuentra afectado por interrupciones.

“Estamos hablando de 555.556 clientes sin suministro, en un total de 7.837.657 clientes”, detalló.

De acuerdo con el balance entregado por la ministra, La Araucanía es la región más afectada, con un 38,7% de los clientes sin electricidad, equivalente a cerca de 190 mil hogares.

Río Mapocho. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Clases suspendidas

Suspensión de clases

Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el Gobierno decidió sumar a la Región de Atacama a la suspensión de clases decretada para este viernes 17, como medida preventiva ante el sistema frontal.

“Junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana viernes 17 entre las zonas de Coquimbo y Maule, se agrega para el día de mañana suspensión de clases en la Región de Atacama”, señaló.

Según explicó, la decisión busca evitar exponer a niños y niñas a eventuales riesgos asociados a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

“Queremos prevenir y cuidar fundamentalmente a los niños para no exponerlos a esas eventualidades climáticas que se nos aproximan”, agregó Alvarado

Prevención en parques y zonas alejadas

Desde Senapred indicaron que se han tomado una serie de medidas al respecto. Por ejemplo, el cierre preventivo de todos los parques metropolitanos, coordinación con operadores turísticos y Cuerpo de Socorro Andino para suspensión de actividades de montaña y aviso a personas en altura.

Además del cierre preventivo de accesos de montaña: Farellones, San José de Maipo, Parque Metropolitano, Parque Cordillera, Quebrada de Macul, Alta Cordillera Fiscal y Río Colorado.

El organismo además hizo un llamado a evacuar el sector costero de Penco ante intensas marejadas, situación climáticas que podría replicarse en otras regiones del país. Similar situación en Algarrobo, mientras que en Pucón se detuvo el tránsito en la ruta hacia Villarrica por caída de árboles y techos.

Por su parte, el delegado presidencial, German Codina y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, revisaron las obras de mitigación en el sector Francisco Bulnes Correa con Quebrada Honda en dicha comuna, como parte de la “jornada de emergencia”.

Trabajos preventivos en Las Condes.

“Llevamos meses de trabajo de prevención, y ahora estamos desplegado en toda la comuna despejando sumideros, haciendo podas preventivas, entre otros”, señaló San Martín.

A esto se sumó el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien indicó desde Peñalolén, que para recibir este sistema frontal o esta serie o este tren de sistemas frontales que viene para Santiago y también para la zona norte del país, “hemos inspeccionado sumideros, talas preventivas, el río Mapocho y ahora acá en la parte alta de la ciudad las piscinas preventivas que hay aquí en la quebrada de Macul. Es muy importante que la gente esté alerta durante estos días. Uno nunca sabe cómo se va a manifestar un sistema frontal. Puede que empeore o puede que mejore, eso tenemos que monitorearlo”.

Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, sostuvo que estamos haciendo una revisión de la situación de las piscinas decantadoras ante aluviones que tenemos acá en Peñalolén, que se construyeron en 1994 y que tienen por objetivo evitar catástrofes como la que fue la del 93 con el aluvión que afectó a muchísimas viviendas de Peñalolén y también de otras comunas de la Región Metropolitana".

“Va a llover en cerca de cuatro o cinco días, lo que llueve en todo un año, o sea, es algo muy muy atípico, y sin duda que la revisión y la inspección nos ayudan a prevenir algo mucho más grave que podría ser un aluvión”, añadió Concha.

Gobernador Orrego.

“Si la isoterma cero es baja, como se ha anunciado, no deberíamos tener riesgos de remoción en masa. Ahora, si la isoterma cero sube, tenemos que preocuparnos eventualmente y dar alerta a la población. Quizás el punto más crítico de la Región Metropolitana ya se está abordando que en el campamento Ribera de Río, en Talagante, donde más de 1.500 personas han sido evacuadas entre ayer y hoy día”, señaló Orrego.

Esta semana tuvimos cortes importantes en María Pinto y en Curacaví. “De hecho, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico y también sobre un hogar sin daños mayores. Y vamos a estar monitoreando y yo quiero darle un mensaje desde acá a las empresas eléctricas. Su deber es responder a las necesidades del clima. Ya en el pasado demostraron que no estaban a la altura. Yo espero, de verdad, por el bienestar de la población, que hoy día lo demuestren. Que tengan las cuadrillas, que le respondan a los vecinos y que reaccionen rápido”, indicó Orrego.

Hasta 150 mm de lluvia

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile es llamativo, ya que por lo general la DMC es bien conservadora en sus pronósticos, por lo que seis días consecutivos de lluvia son, por decirlo menos, preocupantes.

Sostiene, en línea generales, que los cielos estarán cubiertos, con presencia permanente de precipitaciones, incluso arribarán vientos, los que podrían superar los 50 km/h.

En cuanto a temperaturas, en los próximos días, las máximas rondarían los 12°C a 13°C, mientras que las mínimas llegarían a 9°C o 10°C.

Desde la madrugada del viernes 17 hasta el domingo 18, para la Región Metropolitana se esperan montos entre 100 y 150 mm, indica la entidad meteorológica.

La llegada del temporal ha requerido una serie de trabajos y medidas preventivas. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Un sitio internacional que generalmente acierta en sus pronósticos, es el sitio meteorológico noruego YR, que ratifica lo descrito por la DMC. Plantea que efectivamente llovería desde este jueves hasta la próxima semana, el miércoles al menos.