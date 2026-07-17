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    Ucrania: protestas tras la salida del ministro de Defensa mientras Parlamento nombra a Koretsky como premier

    Este jueves se registraron manifestaciones en varias grandes ciudades ucranianas para protestar por la dimisión del popular ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en el marco de una reorganización del Gobierno impulsada por Volodymyr Zelensky. El Parlamento ucraniano aprobó además el nombramiento de Sergiy Koretsky, director ejecutivo del grupo energético estatal Naftogaz, como primer ministro.

    Por 
    France 24
    Manifestación contra la destitución del ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, en Kiev, el 16 de julio de 2026.

    Manifestantes se congregaron este jueves en varias grandes ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, donde se reunieron varios cientos de personas, para protestar contra la dimisión del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, una figura popular en el país, en el marco de una reorganización promovida por el presidente Volodymyr Zelensky.

    Considerado un reformador del Ejército ucraniano y partidario de incorporar nuevas tecnologías en el frente para preservar la vida de los soldados, Fedorov, nombrado para el cargo en enero pasado, anunció el miércoles por la noche que abandonaba sus funciones.

    Su destitución amenaza con generar incertidumbre en el ejército en un momento en que Ucrania atraviesa una de sus mejores posiciones en el campo de batalla de los últimos meses, tras haber frenado el ritmo del avance ruso y atacar instalaciones petroleras y militares rusas con drones de largo alcance.

    El Kremlin afirmó este jueves que sigue de cerca los cambios en el Gobierno ucraniano, aunque considera que la elección del nuevo ministro de Defensa no alterará la posición de Rusia.

    Moscú sostuvo que lo verdaderamente importante es quién tendrá en Kiev la capacidad de adoptar las decisiones necesarias para alcanzar un acuerdo de paz. Por ahora, no ve perspectivas inmediatas de reanudar las negociaciones, aunque asegura que continúa abierto al diálogo y agradeció la disposición de Turquía para facilitar los esfuerzos diplomáticos

    Nuevo primer ministro

    Paralelamente, el Parlamento ucraniano aprobó el jueves por la mañana el nombramiento de Sergiy Koretsky, director del grupo energético estatal Naftogaz, como primer ministro.

    Con 289 votos a favor de un total de 318, “el Parlamento de Ucrania votó a favor del nombramiento de Sergiy Koretskyi como primer ministro de Ucrania”, anunció la institución en redes sociales.

    Koretsky, que ejercía como presidente de la empresa pública energética ucraniana Naftogaz, fue propuesto por Volodymyr Zelensky y sustituye en el cargo a la hasta el miércoles jefa de Gobierno Yulia Sviridenko.

    Su misión ahora es elegir candidatos a ministros que han de ser a su vez ratificados por el Parlamento.

    La reorganización de Zelensky provoca protestas

    Periodistas de AFP observaron en Kiev a más de mil personas congregadas en una plaza céntrica, donde cantaron el himno nacional, ondearon banderas de Ucrania y la Unión Europea y corearon “vergüenza” y “que vuelva Fedorov”.

    Fedorov anunció a última hora del miércoles que abandonaba el cargo y afirmó que había sido un “gran honor servir al pueblo ucraniano”. Su salida se produjo en medio de una amplia reorganización del Gobierno ordenada por Zelensky.

    No se ofreció ninguna explicación oficial sobre la decisión, que los manifestantes interpretaron como parte de una lucha interna en la cúpula militar ucraniana entre Fedorov y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi.

    “Creo que su destitución es una bofetada al pueblo ucraniano”, declaró a AFP Vlada Roman, empresaria de 30 años.

    Roman dijo que esperaba que Zelensky revirtiera la decisión y aseguró que el mandatario “teme a las personas eficaces”.

    “Después de la manifestación de hoy cambiará de opinión, o al menos eso espero”, agregó.

    Los medios locales informaron de protestas en otras ciudades, entre ellas Leópolis, Odessa y Dnipró.

    Zelensky todavía no ha designado a un sucesor, en el marco de una serie de cambios que también provocaron la salida del primer ministro.

    El exministro de Defensa ucraniano Mykhailo Fedorov, por su parte, afirmó que rechazó una oferta de Volodymyr Zelensky para convertirse en su asesor.

    El subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Pavlo Yelizarov, también dimitió en protesta por la destitución de Fedorov.

    “Es un gran honor para mí trabajar con Mykhailo Fedorov. En 2022 me incorporé a las fuerzas de defensa para ganar, no para fingir que hacía algo”, afirmó en su carta de renuncia.

    Más sobre:UcraniaprotestasZelenskyministro de DefensaFedorovSyrskyiKoretskyMundo

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