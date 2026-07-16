Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland
Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz contó cómo llegó a interpretar a Atenea en La Odisea y recordó el inesperado papel que jugó Tom Holland, su pareja, para que terminara sumándose al elenco de la nueva película de Christopher Nolan.
Este jueves 16 llega a los cines nacionales La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. El director adapta el clásico relato de Homero en el que es su decimotercer largometraje, una superproducción que reúne cíclopes, dioses, sirenas y un elenco de primer nivel. No por nada es uno de los estrenos más esperados de 2026.
Para el filme, Nolan convocó a Matt Damon para interpretar a Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland en el papel de Telémaco, el hijo del héroe griego.
El reparto también incluye a Robert Pattinson, Elliot Page, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Zendaya, quienes durante las últimas semanas han participado en distintas actividades de promoción.
Fue precisamente en una de ellas donde Zendaya reveló una anécdota respecto a su incorporación al proyecto. Invitada a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz —que interpreta a la diosa Atenea— contó que, en un principio, no sabía que Christopher Nolan también quería sumarla al elenco.
De hecho, el primero en recibir el llamado fue su actual pareja, Tom Holland, quien ya había sido confirmado para interpretar a Telémaco.
“Tom recibió la llamada y mi corazón estaba lleno. Me emocioné muchísimo por él. Es el mejor y se merece esto. Obviamente, soy su mayor fan, pero también soy una gran admiradora de Chris Nolan”, contó la actriz en el programa.
Zendaya aprovechó de hojear el guion de La Odisea que había recibido Holland. “Tenía el guion en mi casa. ¿Qué iba a hacer?”, comentó entre risas.
Luego de que el actor asistiera a una reunión con Nolan, ella preguntó cómo había resultado el encuentro. Sin embargo, en lugar de responderle directamente, Holland le dio una pista.
“Me dijo: ‘Vuelve a leer el guion’. Yo le respondí: ‘¿Por qué? Si lo acabamos de leer anoche’. Entonces me dijo: ‘Léelo de nuevo, pero con Atenea en mente’”. Fue en ese instante cuando la actriz comprendió que Nolan también quería sumarla al elenco.
“Estaba muy agradecida de que él (Holland) fuera quien me diera la noticia. Fue un momento muy especial”, concluyó.
Revisa aquí la entrevista de Zendaya en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon:
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