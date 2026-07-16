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    Pakistán llama a Estados Unidos e Irán a frenar la escalada y retomar conversaciones

    Islamabad pidió a ambas partes volver a la vía diplomática, en medio del aumento de tensiones en el Golfo y tras los recientes ataques cruzados entre Washington y Teherán.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Pakistán llama a Estados Unidos e Irán a frenar la escalada y retomar conversaciones

    El gobierno de Pakistán llamó a Estados Unidos e Irán a detener la escalada de violencia y retomar las conversaciones técnicas, luego de los recientes ataques registrados en medio de las tensiones en el Golfo.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, Tahir Andrabi, sostuvo que Islamabad continuará alentando a las partes a poner fin a la violencia y regresar al diálogo.

    Pakistán continuará animando a todas las partes a poner fin a la violencia y reanudar las conversaciones a nivel técnico”, señaló el vocero, según consignó DW.

    El llamado ocurre en un momento de alta tensión regional, marcado por enfrentamientos entre Washington y Teherán, además de ataques en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

    Pakistán llama a Estados Unidos e Irán a frenar la escalada y retomar conversaciones

    Pakistán ha intentado mantener un rol de mediador en la crisis, junto con Qatar, luego de participar en esfuerzos diplomáticos destinados a abrir canales de comunicación entre ambos países.

    Desde Islamabad advirtieron que la implementación de los entendimientos alcanzados previamente enfrenta dificultades debido al deterioro de la situación regional. Sin embargo, insistieron en que la salida debe ser diplomática.

    El gobierno pakistaní recalcó que las conversaciones técnicas son necesarias para evitar nuevos incidentes y reducir el riesgo de una confrontación mayor en Medio Oriente.

    La tensión entre Estados Unidos e Irán también ha generado preocupación internacional por sus posibles efectos sobre la seguridad regional, el tránsito marítimo en el Golfo y la economía global.

    Pakistán llama a Estados Unidos e Irán a frenar la escalada y retomar conversaciones
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