Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

Representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

La noticia de la muerte de Sam Neill conmocionó a la industria cinematográfica el pasado 13 de julio. El reconocido actor, recordado mundialmente por su papel en Jurassic Park (1993), falleció el pasado lunes a los 78 años.

En un primer comunicado, la familia informó que su fallecimiento fue “repentino e inesperado”, sin entregar mayores detalles sobre las causas de su muerte.

Neill pasó sus últimos años enfrentando un cáncer a la sangre que le fue diagnosticado en 2022, mientras participaba en la gira promocional de Jurassic World: Dominio, película que marcó el esperado reencuentro con Laura Dern y Jeff Goldblum.

Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

El actor fue diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3, un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer hematológico, enfermedad contra la que luchó durante los últimos años.

Sin embargo, desde un comienzo la familia descartó que ese diagnóstico estuviera relacionado con su fallecimiento. “Nos reconforta saber que Sam permaneció libre de cáncer”, señalaron, recordando que en abril pasado el actor había obtenido resultados positivos tras el tratamiento.

De hecho, lejos de pensar en el retiro en estos últimos años, Sam Neill continuó trabajando hasta sus últimos meses. Su representante, Philip Grenz, aseguró que durante el último año “filmó cuatro proyectos seguidos, todos los cuales se estrenarán en los próximos meses”, según consignó la BBC.

Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine. Foto: BBC

Cuál fue la causa de muerte de Sam Neill

Este jueves, Philip Grenz emitió un comunicado para confirmar la causa de muerte de Sam Neill y poner fin a las especulaciones surgidas tras el deceso del actor.

Luego de conversar con la familia de Neill, el representante explicó que decidió aclarar lo que calificó como “imprecisas y flagrantes falsedades” difundidas por algunos medios de comunicación.

Grenz reiteró que el intérprete había logrado superar el linfoma y que se encontraba libre de cáncer al momento de su muerte.

“Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermar, Sam había luchado valientemente contra el linfoma y lo había vencido gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”, señaló.

Asimismo, informó que la familia realizará un homenaje en Nueva Zelanda, país donde Sam Neill creció, aunque la fecha de la ceremonia aún no ha sido confirmada.

Finalmente, Grenz agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte del actor e hizo un llamado a respetar el duelo de sus seres queridos.

“Quisiera agradecer a quienes fueron verdaderamente cercanos a Sam por respetar su privacidad, con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen durante este momento inmensamente difícil”, concluyó.