Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

Este miércoles se desarrolló en Estados Unidos la segunda semifinal del Mundial de Norteamérica 2026 en la que se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y Argentina.

El cuadro de los Tres Leones consiguió ponerse en ventaja en el inicio del segundo tiempo con la anotación de Anthony Gordon. Pero lejos de ir en busca de aumentar la diferencia, el técnico Thomas Tuchel realizó cambios para sostener el resultado y aguantar hasta el final.

La jugada no le resultó, pues tal como lo había mostrado Argentina contra Egipto, la Albiceleste fue con todo en el final hasta conseguir dar vuelta el marcador con las anotaciones de Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90+2′).

Ante esto, la leyenda del fútbol inglés Michael Owen fue especialmente crítico con el técnico de la selección inglesa. “Vean a España ganando 1-0 anoche. Eso sí que es coraje. Eso sí que es valentía. Y luego vean a Inglaterra ganando 1-0. ¿Qué diferencia hay? Somos mejor equipo que Argentina, no me cabe la menor duda. Pero merecíamos perder al final. De hecho, podría haber sido 4-1”, comentó de entrada en X.

“¿Qué mensaje transmite meter a tres defensores con el marcador 1-0 a favor? Lo escribí en mi columna del Daily Mail después del partido contra México. Hasta que no entendamos que la valentía y el coraje consisten en controlar la posesión bajo presión y no en patear o cabecear el balón 40 metros hacia adelante, este seguirá siendo el resultado final”, complementó el exdelantero.

Watch Spain at 1-0 last night. That’s courage. That’s bravery. And then watch England at 1-0. What’s the difference?

We are a better team than Argentina, I’ve no doubt in my mind. But we deserved to get beat in the end. In fact, it could have been 4-1.

Bringing on 3 defenders at… — Michael Owen (@themichaelowen) July 15, 2026

Las palabras de Owen concuerdan con la reacción de la prensa inglesa. “Ha habido muchos obstáculos en el camino y demasiadas humillaciones a lo largo de los años, pero cuando Inglaterra ganaba una semifinal de la Copa del Mundo a falta de cinco minutos para el final, parecía que esta vez podría ser diferente. La remontada argentina que siguió impulsó a Lionel Messi a su tercera final de la Copa del Mundo, e Inglaterra perdió el partido por dos goles en siete minutos. Las recriminaciones perdurarán durante años”, planteó The Daily Telegraph.

The Guardian, a su vez, acusó que “el equipo de Tuchel se desmorona en el final” y que “Argentina sella una dramática remontada en el último minuto para alcanzar la final y romperle el corazón a Inglaterra”.

La defensa de Tuchel

Una vez finalizado el encuentro, Thomas Tuchel tomó la palabra para explicar la caída. “Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, indicó en diálogo con BBC.

“Estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar y concedimos muchas ocasiones de gol”, reconoció.

En cuanto a las culpas, el DT respondió con algo de incomodidad. “Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, lanzó.

Asimismo, intentó justificar por qué Inglaterra no fue más ofensiva. “No sirve de nada si no puedes conseguir el balón. No pudimos salir de allí”, indicó, para luego apuntar: “Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más pasivos”.

Ahora, Inglaterra deberá preparar su duelo contra Francia, en la disputa por el tercer lugar de la competencia. Aquel duelo está programado para este sábado 18 de julio a partir de las 17.00 horas de Chile.