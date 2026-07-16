SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    El histórico delantero criticó la manera con la que el técnico de los Tres Leones encaró el partido después de ponerse en ventaja contra la Albiceleste, que acabó dando vuelta el marcador.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Inglaterra quedó eliminada a manos de Argentina en el Mundial. Xiao Yijiu

    Este miércoles se desarrolló en Estados Unidos la segunda semifinal del Mundial de Norteamérica 2026 en la que se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y Argentina.

    El cuadro de los Tres Leones consiguió ponerse en ventaja en el inicio del segundo tiempo con la anotación de Anthony Gordon. Pero lejos de ir en busca de aumentar la diferencia, el técnico Thomas Tuchel realizó cambios para sostener el resultado y aguantar hasta el final.

    La jugada no le resultó, pues tal como lo había mostrado Argentina contra Egipto, la Albiceleste fue con todo en el final hasta conseguir dar vuelta el marcador con las anotaciones de Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90+2′).

    Ante esto, la leyenda del fútbol inglés Michael Owen fue especialmente crítico con el técnico de la selección inglesa. “Vean a España ganando 1-0 anoche. Eso sí que es coraje. Eso sí que es valentía. Y luego vean a Inglaterra ganando 1-0. ¿Qué diferencia hay? Somos mejor equipo que Argentina, no me cabe la menor duda. Pero merecíamos perder al final. De hecho, podría haber sido 4-1”, comentó de entrada en X.

    ¿Qué mensaje transmite meter a tres defensores con el marcador 1-0 a favor? Lo escribí en mi columna del Daily Mail después del partido contra México. Hasta que no entendamos que la valentía y el coraje consisten en controlar la posesión bajo presión y no en patear o cabecear el balón 40 metros hacia adelante, este seguirá siendo el resultado final”, complementó el exdelantero.

    Las palabras de Owen concuerdan con la reacción de la prensa inglesa. “Ha habido muchos obstáculos en el camino y demasiadas humillaciones a lo largo de los años, pero cuando Inglaterra ganaba una semifinal de la Copa del Mundo a falta de cinco minutos para el final, parecía que esta vez podría ser diferente. La remontada argentina que siguió impulsó a Lionel Messi a su tercera final de la Copa del Mundo, e Inglaterra perdió el partido por dos goles en siete minutos. Las recriminaciones perdurarán durante años”, planteó The Daily Telegraph.

    The Guardian, a su vez, acusó que “el equipo de Tuchel se desmorona en el final” y que “Argentina sella una dramática remontada en el último minuto para alcanzar la final y romperle el corazón a Inglaterra”.

    La defensa de Tuchel

    Una vez finalizado el encuentro, Thomas Tuchel tomó la palabra para explicar la caída. “Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, indicó en diálogo con BBC.

    “Estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar y concedimos muchas ocasiones de gol”, reconoció.

    En cuanto a las culpas, el DT respondió con algo de incomodidad. “Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, lanzó.

    Asimismo, intentó justificar por qué Inglaterra no fue más ofensiva. “No sirve de nada si no puedes conseguir el balón. No pudimos salir de allí”, indicó, para luego apuntar: “Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más pasivos”.

    Ahora, Inglaterra deberá preparar su duelo contra Francia, en la disputa por el tercer lugar de la competencia. Aquel duelo está programado para este sábado 18 de julio a partir de las 17.00 horas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Michael OwenInglaterraArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

    ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    Autoridades inspeccionan quebrada de Macul y piden evitar desplazamientos por sistema frontal en la RM

    Lo más leído

    1.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    2.
    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    3.
    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en Argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en Argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    4.
    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    5.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes
    Chile

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

    ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online
    Negocios

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación
    El Deportivo

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

    “El Mundial no es nuestro, pero las Malvinas sí”: el gobierno británico envía un potente mensaje y exige sanciones a Argentina

    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor
    Cultura y entretención

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular
    Mundo

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia