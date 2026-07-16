El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

En la previa, era “un partido más”. La delegación argentina le bajaba el perfil a la rivalidad que sostienen con Inglaterra tras la guerra de Las Malvinas y evitaban las comparaciones con el duelo que sostuvieron en México ‘86, donde Diego Armando Maradona inmortalizó la “Mano de Dios” y le dedicó el triunfo a las familias de los soldados muertos en el conflicto bélico.

Pero, tras el triunfo transandino ante los británicos, que los mete en su segunda final planetaria consecutiva, las pasiones se desataron y Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez festejaron la victoria con un improvisado lienzo que decía “Las Malvinas son argentinas”. Y su mensaje fue más allá, pues Leandro Paredes en la zona mixta reivindicó la celebración y afirmó: “Y serán siempre argentinas”.

El problema es que el Código Disciplinario de la FIFA en su punto 13/C asegura que “puede imponer sanciones disciplinarias” a cualquier jugador, federación o club que utilice un evento deportivo “para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

La pancarta con la que los jugadores argentinos han festejado a pie de campo tras ganar la semifinal de la Copa del Mundo a Inglaterra#FIFAWorldCup #Mundial2026 #Malvinas pic.twitter.com/xLCb00vnnu — MARCA (@marca) July 15, 2026

Argentina arriesga sanciones por su cartel sobre las Malvinas

Para que la federación, la selección o los jugadores del otro lado de la cordillera sean sancionados, la FIFA de abrir un expediente que investigue el hecho, reúna los antecedentes y dicte castigos. Por lo que si bien, se podría iniciar dicho proceso en las próximas horas, es muy difícil que su resolución salga antes de la final con España (domingo 19 de julio, 15 horas).

Pero si la organización que preside Gianni Infantino decide actuar, las sanciones contra los involucrados pueden ir desde partidos de suspensión para los futbolistas hasta millonarias multas para deportistas y federaciones respectivas.

El antecedente más cercano en una cita planetaria se produjo en Rusia 2018. En el el triunfo de Suiza sobre Serbia (2-1), Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando un símbolo albanés y tras el reclamo de sus rivales, fueron obligados a pagar 10 mil francos suizos cada uno (en total, 23 millones de pesos chilenos).

Totalmente diferente es el caso de la bandera Palestina que mostró el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, en los festejos por su clasificación a los octavos de final. Aunque la prensa bonaerense intentó igualar ambas situaciones, el emblema de la nación árabe no está prohibido por ser una estado que participa de la organización futbolera.

“Las banderas que representan a las 211 asociaciones integrantes de la FIFA están permitidas en los torneos de la FIFA, y los aficionados pueden exhibirlas de acuerdo con las normas del estadio y el Código de Conducta del Estadio de la FIFA”, fue su resolución que descartó un castigo para el adiestrador de los faraones.