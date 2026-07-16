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    Con Zidane a una firma: Francia inicia su proceso de reconstrucción tras despedirse del Mundial 2026

    La derrota contra España en las semifinales de la Copa significa el fin del proceso de 14 años liderado por Didier Deschamps.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: AFP. CLEMENT MAHOUDEAU

    Este martes la selección francesa le dijo adiós a la opción de pelear por un nuevo título para su palmarés. Les Blues cayeron contra España en las semifinales del mundial y tendrán que luchar por el tercer puesto contra el conjunto que pierda en la llave entre Inglaterra y Argentina.

    Este encuentro marcará el fin del proceso de Didier Deschamps al mando de Les Bleus después de 14 años al mando, destacando en este tiempo la conquista del Mundial de Rusia 2018.

    Y es que tras caer en la final contra Argentina en Qatar 2022 y la reciente eliminación en Norteamérica, la Federación Francesa de Fútbol buscará dar un nuevo aire a la selección. En este sentido, todo parece indicar que la dirigencia apunta a otro campeón en Francia 1998: Zinedine Zidane.

    Este cambio ya había sido adelantado hace un año en el canal francés TF1. “No estoy aquí para hacer un anuncio. Estoy aquí desde 2012, tengo previsto estar hasta 2026, el próximo Mundial. Se detendrá ahí porque en algún momento tenía que detenerse. En mi cabeza está muy claro. Cumplí con mi cargo con el mismo deseo, con la misma pasión por mantener a la selección francesa al más alto nivel. Dejarlo en 2026 está muy bien”, señaló en ese entonces.

    Cabe recordar que Deschamps se unió al conjunto francés en 2012 después de la crisis que se produjo tras la actuación de Les Bleus en Sudáfrica 2010, instancia en la que acabaron en el último puesto del Grupo A tras igualar sin goles contra Uruguay y perder contra México (2-0) y el anfitrión (2-1).

    Tras aquello, el DT consiguió ser campeón en el Mundial de 2018 y en la Nations league 2021, además de ser finalista en la Eurocopa 2016 y el Mundial de 2022.

    Didier Deschamps pondrá fin a su ciclo a cargo de la selección de Francia. Chen Yichen

    Zidane entra en escena

    Ahora, las miradas están puestas en quién pueda ser su sucesor y el nombre que ha comenzado a tomar fuerza es el de Zinedine Zidane. Según informó el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, Zizou ya tiene todo acordado con la Federación Francesa de Fútbol para tomar la posta de cara a los próximos desafíos de la selección.

    “La Federación Francesa planea firmar todos los documentos formales con Zinedine Zidane después del final de la Copa del Mundo. Zidane nunca consideró ninguna otra propuesta en los últimos 8 meses; solo quería el puesto en Francia”, sostiene el comunicador italiano.

    Si se llega a oficializar aquello, Zidane regresaría a la selección después de dejar una de las imágenes más recordadas de la Copa de Alemania 2006 en la que acabó golpeando con la cabeza a Marco Materazzi en la final del torneo.

    También pondría fin a una larga pausa fuera del banco, pues su última experiencia como entrenador fue en 2021 cuando dirigió al Real Madrid. De la mano de los merengues, Zidane disputó 263 partidos de los cuales ganó 172, empató 55 y perdió 36 con 605 goles a favor y 267 en contra.

    Amplió su palmarés con tres Champions League consecutivas, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España. Once títulos que le colocan como el segundo técnico más laureado de la historia del club, tres por detrás de Miguel Muñoz.

    Más sobre:FútbolMundial 2026FranciaDidier DeschampsZinedine Zidane

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