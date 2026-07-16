Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

Unas horas después de nuevos bombardeos rusos, cientos de ucranianos se congregaron este jueves en Kiev, así como en distintas ciudades del país, para protestar contra la dimisión del popular ministro de Defensa, Myjailo Fedorov, en el marco de la remodelación del Gobierno impulsada por el presidente Volodymyr Zelensky.

Desde la capital, Kiev, hasta la segunda ciudad del país, Kharkiv, pasando por Lviv, manifestaciones casi espontáneas reflejaron el profundo descontento de la población ucraniana, que exige el regreso de Myjailo Fedorov, informa nuestra corresponsal en Kharkiv, Emmanuelle Chaze.

BREAKING: Ukraine approves a new prime minister as hundreds in Kyiv protest President Volodymyr Zelenskyy's move to dismiss a popular defense minister. https://t.co/uQS0IraxVT — The Associated Press (@AP) July 16, 2026

Algunos manifestantes responsabilizan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, de su salida. Según los rumores, ambos mantenían una mala relación debido a las numerosas reformas emprendidas por el ministro de Defensa y a los despidos que llevó a cabo dentro del ministerio. Otros portaban pancartas en las que instaban a la Rada, el Parlamento ucraniano, a rechazar las propuestas de nombramiento de nuevos ministros presentadas por el presidente.

Seis meses de reformas

Considerado un reformador del Ejército ucraniano y un firme defensor de la incorporación de nuevas tecnologías en el frente para salvar vidas de soldados, Myjailo Fedorov, nombrado ministro de Defensa en enero pasado, anunció el miércoles por la noche que dejaba el cargo.

Su mandato al frente de Defensa apenas duró seis meses, pero su salida ha causado conmoción incluso dentro de la mayoría presidencial. Durante ese tiempo consiguió que el sistema de internet Starlink bloqueara el acceso a las tropas rusas.

Today, we express our special gratitude to Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom, with whom we've done a lot of serious work during the full-scale war. The United Kingdom has always stood with Ukraine and continues to do so. And we value that immensely. Thank you,… pic.twitter.com/PbZmlvxctW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 16, 2026

En el comunicado en el que anunció su salida del Gobierno también destacó el desarrollo de la producción y el uso de drones, así como el inicio de una amplia reforma del Ejército, especialmente de su sistema de contratos, una medida que calificó de “impopular, pero absolutamente necesaria”.

Con esa reforma, Myjailo Fedorov había comenzado a transformar el sistema de adquisición de equipamiento militar para evitar fraudes y había destituido a numerosas figuras controvertidas dentro de su ministerio. Según él mismo reconoció, no pudo llegar tan lejos como pretendía, pero eso bastó para irritar incluso al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi.

Este anuncio se produce después de que el Parlamento ucraniano aprobara, el martes 14 de julio, la dimisión de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, solicitada por el presidente ucraniano, quien había anunciado el domingo una remodelación del Gobierno para acompañar un cambio de “estrategia política”.

Nombrado a los 35 años, Myjailo Fedorov era el ministro de Defensa más joven de la historia de Ucrania. Asumió el cargo con la misión de insuflar un nuevo impulso al esfuerzo bélico de Kiev, tras cuatro años de invasión rusa. Fue uno de los primeros defensores del uso creciente de drones, convertidos en una herramienta indispensable en el frente. “Hemos adquirido más drones en cuatro meses que durante todo el año anterior”, afirmó en su comunicado.

Uno de los ministros más populares

Para muchos ucranianos, la decisión de Volodymyr Zelensky de prescindir de un Myjailo Fedorov que se había convertido en uno de los ministros más populares del Gobierno resulta difícil de justificar. También preocupa a los activistas anticorrupción, como Martina Boguslabets, directora de la ONG anticorrupción Mezha: “Me opongo al despido del ministro que logró bloquear el acceso a Starlink para los rusos y al hecho de que Volodymyr Zelensky quiera nombrar en su lugar como ministro de Defensa al actual ministro del Interior Ihor Klymenko, que dirige una de las estructuras más corruptas del país”.

It has been a great honor to serve the Ukrainian people as the Minister of Defense.



Here is what our team managed to achieve:



1. Disabled Starlink access for Russian forces.



2. Took over a Ministry of Defense with zero budget, took a risk, reallocated funds from payroll from… pic.twitter.com/18B5QQaeqL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 15, 2026

Al igual que ocurrió el verano pasado, cuando el Gobierno intentó limitar la independencia de las agencias anticorrupción, la salida de Myjailo Fedorov, un ministro considerado innovador y eficaz por la mayoría de los ucranianos, es percibida como un paso atrás.

La movilización popular recuerda a la del verano pasado, desencadenada tras el intento del Gobierno de silenciar a las agencias de lucha contra la corrupción. Esta vez, la población teme que un ministro percibido como honesto y muy eficaz haya sido apartado precisamente por su popularidad y que el país vuelva a quedar en manos de un sector más tradicional en un momento crítico para la defensa de Ucrania.