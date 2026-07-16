Arrau confirma que carabinero herido en operativo por caso Nain sigue en “extrema gravedad”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó este jueves que el cabo primero de Carabineros herido durante el operativo en Valdivia para detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, prófugo vinculado al homicidio del cabo Eugenio Nain, continúa en estado de extrema gravedad.

La autoridad llegó hasta la Región de Los Ríos junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, luego del procedimiento realizado en el sector rural de Punucapa, que terminó con dos funcionarios policiales heridos a bala. Uno de ellos recibió un impacto en el rostro y permanece internado en el Hospital Base de Valdivia.

“Estuvimos conversando en primer lugar con la familia del cabo, con su señora, su madre, su padrastro, acompañándolo y dándole todo el apoyo de los chilenos, no solo del gobierno, que respalda a sus carabineros, sobre todo cuando están en un estado tan crítico, tan grave”, señaló Arrau.

El ministro agregó que el funcionario mantiene una situación “similar a la de ayer, de extrema gravedad” y pidió a la ciudadanía tenerlo “en sus oraciones” por su recuperación y por su familia.

Ministro Arrau confirma que carabinero herido en operativo por caso Naín sigue en “extrema gravedad”.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el segundo funcionario herido durante el operativo ya fue dado de alta.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante la jornada previa, el funcionario que permanece internado recibió un impacto balístico en el rostro. El segundo carabinero había resultado herido en el abdomen.

Araya valoró el trabajo de los equipos médicos y el apoyo recibido por parte de la ciudadanía. “Hemos recibido muchas muestras de afecto, de pesar por esto y eso es lo que valoramos”, señaló.

Imputado permanece intubado

Respecto al detenido Carlos Cancino Tapia, apodado “El Rana”, Arrau indicó que permanece bajo custodia, intubado y que su formalización por el ataque a los funcionarios dependerá de su evolución médica.

“Según vaya mejorando, evolucionando y según lo instruya el Ministerio Público y los jueces, pueda ser formalizado por este nuevo delito y también puesto a disposición del Tribunal de Araucanía de Temuco, por la causa por la cual era requerido”, explicó.

Arrau sostuvo además que no se descarta la existencia de personas que hayan ayudado a Cancino a permanecer prófugo. “Una persona que elude la justicia por tanto tiempo, claramente posiblemente tuvo redes de apoyo de encubrimiento y no puede haber impunidad en ellos tampoco”, afirmó.

El ministro agregó que el gobierno pidió al Ministerio Público y a las policías profundizar esa línea investigativa. “Un prófugo, conocido asesino de carabineros, no puede andar libre en el país. Y menos pueden haber personas u orgánicas que lo apoyan”, señaló.

En la misma línea, el general Araya aseguró que se dispuso el máximo apoyo institucional para las diligencias. “He hablado personalmente con el director de la Policía de Investigaciones y con el Fiscal Nacional también para que todos los medios estén a disposición de todas las diligencias que sean necesarias”, afirmó.

La Fiscalía Regional de Los Ríos, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), instruyó diligencias a la BIPE de la Policía de Investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.