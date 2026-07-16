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    Carabineros detiene al prófugo por crimen del cabo Naín en operativo que terminó con dos uniformados gravemente heridos

    Carlos Esteban Cancino Tapia es sindicado como el autor del tiro que dio muerte al uniformado hace seis años. El procedimiento terminó en un tiroteo donde se hirió a dos funcionarios policiales, uno de ellos, en la cabeza, quien se encuentra en riesgo vital. Kast condenó el hecho y el ministro Arrau junto al general Araya viajaron hasta Valdivia.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Manuel Ojeda
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Carlos Esteban Cancino Tapia, uno de los presuntos responsables del homicidio del carabinero Eugenio Naín fue detenido este miércoles, a casi seis años del crimen.

    En diciembre de 2023, Luis Kallfulican Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años de cárcel por el homicidio del uniformado. En abril de este año, en tanto, en Padre Las Casas, fue detenido Francisco Javier Painevilo Maldonado. Con ambos, la Fiscalía y Carabineros habían dado con dos de los involucrados, pero faltaba el autor material, Cancino, quien permanecía prófugo. A todos ellos, los investigadores los vinculaban a la organización radical denominada Weichan Auka Mapu (WAM).

    El paradero desconocido de Cancino duró hasta la mañana de este miércoles. Un operativo realizado en el sector de Punucapa, Valdivia, en la Región de Los Ríos, permitió su captura. Sin embargo, el despliegue terminó con malas noticias para Carabineros.

    En el procedimiento policial hubo un intercambio de disparos y dos carabineros fueron heridos. “Uno de ellos permanece grave, con pronóstico reservado”, informó de manera preliminar la policía uniformada.

    El imputado también habría resultado lesionado por un proyectil y fue derivado a un centro asistencial. Su control de detención debería concretarse este jueves.

    En tanto, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación por el ataque a los efectivos de Carabineros.

    La Fiscalía ECOH llegó hasta el sector costero de Las Minas, donde se produjeron los hechos, para dirigir las diligencias que fueron instruidas a la Sección de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.

    Los dos uniformados del GOPE heridos fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital Base de Valdivia. Uno de ellos ingresó al área de reanimación y ambos fueron sometidos a cirugía.

    Quien al cierre de esta edición se encontraba en estado de máxima gravedad es el cabo 1º Marcos Cosme Arquero, quien recibió la bala en su cara. A él se sumó el suboficial Roberto Canio Quilaqueo, quien sufrió un disparo en el abdomen. Los dos permanecen con estado de salud reservado y en riesgo vital.

    El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), informó parte de lo ocurrido en Valdivia. “Es un procedimiento policial que, lamentablemente, termina con dos funcionarios policiales heridos de bala. Era en cumplimiento de una orden para aprehender a un prófugo de la justicia que estaba asociado al asesinato del cabo Naín”, señaló Alvarado.

    “Hoy día los dos funcionarios se encuentran en el hospital en Valdivia, están recibiendo atención médica, y uno de ellos está en riesgo vital, y la otra persona ya ha sido atendida y el problema no es tan grave”, agregó el ministro respecto a los uniformados heridos.

    La gravedad de lo ocurrido provocó que el Presidente José Antonio Kast condenara el ataque a los carabineros. En su cuenta de X, el Mandatario posteó lo siguiente: “El violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. El ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros”.

    El titular de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), estaba en la región de Antofagasta cuando recibió los reportes de lo ocurrido. Por esa razón, suspendió su gira por el norte para emprender vuelo rumbo a Los Ríos.

    “No vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables. Quien dispara contra un carabinero no sólo ataca a una persona, ataca directamente al Estado de Chile y a todos los chilenos. Nuestro respaldo a Carabineros es absoluto. Suspendo mi agenda en el norte para viajar a Valdivia y acompañar a la institución y sus familias”, posteó por su lado el ministro Arrau, quien llegará hasta Valdivia acompañado del general director de la policía uniformada, general Marcelo Araya.

    Más sobre:PolicialCarabinerosEugenio NainValdiviaFiscalía de Los RíosMacrozona SurCarlos CancinoWAM

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