Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

Carabineros realiza allanamiento en un inmueble en investigación por homicidio de un uniformado. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Dos carabineros resultaron heridos con impactos balísticos en el marco de un allanamiento en el sector rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, en donde se estaba buscando a uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo segundo Eugenio Nain.

Según confirmaron desde la Fiscalía Regional de Los Ríos, durante esta jornada en el sector costero Las Minas los dos funcionarios presentan lesiones. La información preliminar entregada por Carabineros indicó que son pertenecientes al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Desde la institución explicaron que uno de los funcionarios resultó herido en el rostro y se encuentran ambos uniformados lesionados en el Hospital Regional . El ataque habría ocurrido en el marco de un allanamiento en el sector rural de Punucapa, donde estaría oculto uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo Nain, identificado como Carlos Cancino Tapia, apodado “El Rana”.

Desde Fiscalía se constituirá en el sitio del suceso el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para dirigir las diligencias de investigación, que fueron instruidas a la Sección de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajará hasta la zona para tener antecedentes de la situación.