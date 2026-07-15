Kast condena ataque a carabineros en Valdivia e instruye a ministro Arrau viajar a la zona

Este miércoles dos carabineros resultaron heridos con impactos balísticos en el marco de un allanamiento en el sector rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, en donde se estaba buscando a uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo segundo Eugenio Nain.

Según confirmaron desde la Fiscalía Regional de Los Ríos, los dos funcionarios presentan lesiones, y de acuerdo a la información preliminar entregada por Carabineros, son pertenecientes al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde la institución explicaron que uno de los funcionarios resultó herido en el rostro y se encuentran ambos uniformados lesionados en el Hospital Regional.

Bajo este marco, el Presidente salió a condenar el hecho a través de su cuenta de X, e informó además que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se trasladará hasta la zona y realizará gestiones con Carabineros.

El violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. El Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 15, 2026

El jefe de Seguridad se encontraba en el norte realizando una gira enfocada en materia fronteriza, pero en vista a la situación y al mandato del Presidente, la canceló.

16 JUNIO 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD, MARTIN ARRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Más tarde, en medio de una reunión con ministros por el sistema frontal, Kast señaló: “El ministro de Seguridad va en camino a la región de Los Ríos, donde ya estaba el subsecretario de la Segpres, junto con la delegada, todos ocupados de este tema”.

“También hacer un llamado a la ciudadanía, de que en estos temas siempre estemos al lado de la autoridad, siempre darle las facilidades y los agradecimientos a las fuerzas policiales que han hecho un despliegue enorme, estábamos preocupados de la emergencia con toda la Fuerza Armada y los carabineros, pero nunca faltan aquellos criminales que en estas circunstancias, más que hacer lo que tienen que hacer, que es entregarse a la justicia, se enfrentan a nuestras fuerzas policiales. Por lo tanto, también el llamado es a la comunidad a respaldar a nuestras fuerzas policiales, a nuestras Fuerzas Armadas en momentos críticos”, agregó.

Asimismo, según confirmaron desde la institución policial a La Tercera, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, también viajará hasta la zona para tener antecedentes de la situación.

El biministro del Interior y segegob, Claudio Alvarado, abordó la situación y agregó que el atacante de los carabineros también “resultó herido a bala y se encuentra en el mismo recinto hospitalario” que los funcionarios.

Asimismo, subrayó que “hoy día la preocupación del gobierno está en el estado de salud de los funcionarios policiales”.

Respecto a las voces que han solicitado la presencia militar en las calles, el biministro recalcó que “el orden público corresponde a las fuerzas policiales”.