Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú
El Mandatario también llegará hasta La Florida para un balance de la preparación para afrontar el temporal.
El Presidente José Antonio Kast sostendrá una serie de actividades este miércoles como parte de las medidas preventivas del gobierno.
En la mañana visitó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en Valparaíso, para recorrer las instalaciones y monitorear los análisis técnicos y el estatus de la situación climática.
Luego, tras asistir a la cuenta pública del Congreso, lideró una reunión -que hasta esta edición sigue desarrollándose- con los ministros del Trabajo, Tomás Rau; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos; de Educación, María Paz Arzola; de Deporte, Natalia Duco; de Vivienda, Iván Poduje; de Justicia, Fernando Rabat; y los biministros de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange; y de Economía y Minería, Daniel Mas.
Tras la cita con parte de su gabinete, se trasladará hasta la región Metropolitana, en específico a Maipú. Allí, visitará uno de los puntos más críticos de la comuna junto al alcalde Tomás Vodanovic y al delegado de la RM Germán Codina.
Posterior a ello, el Presidente seguirá su despliegue en La Florida. Desde el Estado Bicentenario, junto a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el jefe comunal, Daniel Reyes, además de Codina y Poduje, el Mandatario realizará un balance de la preparación para afrontar el sistema frontal.
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