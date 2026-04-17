Detienen a uno de los prófugos por el homicidio del carabinero Eugenio Nain

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo donde se concretó la detención de uno de los involucrados en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Eugenio Nain, ocurrido en 2020 en la región de La Araucanía.

La captura de Francisco Javier Painevilo Maldonado se logró gracias a las labores en conjunto de la Brigada de Homicidios, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de Temuco, junto a la Fiscalía de Alta Complejidad.

El detenido fue trasladado a Complejo Policial Araucanía.

La operación y captura del prófugo se concretó tras casi seis años y fue la mañana de este viernes. Funcionarios de la PDI lograron identificar su ubicación en Padre Las Casas, donde un magistrado otorgó la autorización de entrada y registro.

Por el asesinato del uniformado, Luis Kallfulican Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años de cárcel: 17 años como coautor del homicidio de Nain; 10 años y un día como coautor del homicidio frustrado de otro uniformado, y 5 años y un día como coautor por el homicidio frustrado de un transportista.

Homicidio de Nain

El hombre es acusado por su participación en el crimen del cabo Nain, quien falleció tras recibir un impacto balístico cuando les realizaron una emboscada en el sector de Metrenco.

Fue un ataque armado ocurrido el 30 de octubre de 2020, en plena pandemia del Covid-19, en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 681 de Padre Las Casas. Un grupo de desconocidos realizó barricadas en el camino y disparó con escopetas, armas de guerra y de caza mayor, parapetados desde un punto estratégico en altura y pendiente, que permitía ejecutar tiros seguros hacia la carretera en sentido sur.

En ese contexto, acudió una patrulla policial conducida por Eugenio Nain, que concurrió junto al oficial al mando para actuar frente a los incidentes que se estaban produciendo en la zona y que afectaban a conductores que circulaban por la carretera.

Los uniformados, que fueron recibidos a balazos, repelieron los disparos con sus armas de servicio. Sin embargo, uno de los proyectiles hirió mortalmente al conductor de la patrulla. Nain fue trasladado hasta el Hospital Regional de Temuco, recinto médico en el que se constató su muerte pese a los esfuerzos por reanimarlo.