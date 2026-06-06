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    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos

    El miércoles 10 de junio se realizará la elección para elegir al reemplazante de José De Gregorio al mando de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El departamento de Administración jugará un rol definitorio.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El miércoles 9 de junio, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) tendrá una jornada de elecciones.

    Después de ocho años José De Gregorio termina su período como decano de esa facultad. Para reemplazarlo hay tres candidatos: los economistas Alejandro Micco, Óscar Landerretche y Dante Contreras, todos de amplia trayectoria como académicos en la facultad. Y por lo mismo, algunos profesores anticipan que el resultado será estrecho.

    Para ello, cada uno de los postulantes contó con una carta de apoyo firmada por 10 académicos. Para ganar necesitan más del 50% del apoyo y por ello todo indica que en esta elección habrá segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, la que está fijada para el miércoles 24 de junio.

    Quienes conocen la interna de la FEN afirman que cada candidato tiene el apoyo mayoritario de un departamento: Economía con Micco, Administración, con Landerretche; y Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información (DGS) con Contreras.

    Sin embargo, al interior de la FEN señalan que el departamento de Administración será clave para definir al nuevo decano. Ello, porque los tres candidatos provienen del departamento de Economía, cuyos votos se dispersarán, lo que haría que los sufragios de los académicos de Administración inclinen la balanza. Históricamente, el decano viene del departamento de Economía, ya que es la que tiene la mayor cantidad de profesores titulares con jornada completa, por lo que su voto tiene una mayor ponderación.

    12 Marzo 2024 Seminario Global de Inversiones Compass 2024. Panelistas Andrea Tokman, Oscar Landerretche, Klaus Schmidt-Hebbel. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Actualmente hay 111 profesores que pueden votar, pero la cantidad de votos equivale a un total de 84,625, pues se pondera por las horas de su jornada. Los profesores con contrato de 44 horas semanales, es decir, jornada completa, votan con ponderación 1, es decir, voto íntegro; quienes tienen contratos intermedios en torno a 21-22 horas votan con ponderación 0,5; y los académicos que tienen contratos menores —habitualmente 6 horas o menos— votan con ponderación 0,125 (un octavo de voto).

    Sin embargo, desde la facultad explican que la jerarquía académica introduce excepciones relevantes: algunos profesores con solo 6 horas de contrato —entre ellos profesores eméritos y titulares de alta categoría— mantienen ponderación 1, lo que indica que el rango y la trayectoria académica pueden compensar la baja carga horaria.

    En total, 80 académicos votan con ponderación completa. dos con media ponderación, y 29 con ponderación mínima de 0,125, lo que arroja el universo de los 84,625 votos ponderados distribuidos entre los 111 integrantes del claustro. El nuevo decano debe asumir su cargo el próximo 7 de julio.

    19.01.2018 ENTREVISTA ALEJANDRO MICCO ECONOMISTA ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, EX SUB SECRETARIO DE HACIENDA. SECCION NEGOCIOS. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA.

    Por lo mismo, el jueves 4 de junio, De Gregorio y su equipo directivo participaron en la FEN Alumni, instancia en que comenzó a despedirse del cargo. “Nuestros sellos distintivos son la excelencia académica, la rigurosidad y la diversidad. En un mundo tan polarizado como el actual, donde el eslogan y los sesgos ideológicos prevalecen, una facultad diversa pero siempre hablando desde el rigor es un gran aporte para centrar las discusiones en los temas realmente importantes. Menos barras bravas y más jugadores buenos en todas las posiciones”, fue uno de sus mensajes

    Más sobre:FENFacultad de Economía y Negocios de la FENAlejandro MiccoÓscar LanderretcheDante Contreras

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