Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

Para este domingo 7 de junio está programada la segunda vuelta presidencial de Perú. La candidata de centroderecha, Keiko Fujimori, y Roberto Sánchez, líder de la coalición de izquierda, se enfrentarán en un balotaje donde, según las encuestas, la primera tendría una leve ventaja. Los mercados financieros apuestan a ello, pero la visión de los expertos se inclina por la cautela.

El ánimo favorable de los inversionistas se ha hecho sentir en la renta variable peruana. En 2026 el MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, principal índice bursátil del país se empina en torno a 20%, mientras que el ETF que replica el selectivo salta más de 17%. En tanto, el tipo de cambio sube más de 1%.

“La contienda está muy ajustada, pero las condiciones iniciales y la aritmética electoral podrían favorecer la victoria de Fujimori”, dice un reporte emitido este jueves por LarrainVial en el que abordó la segunda vuelta presidencial de Perú.

Para el mercado uno de los cambios más relevantes en el país es que, a partir del próximo 28 de julio -mismo día en que asumirá el nuevo presidente-, el Congreso peruano será bicameral, acabando con el unicameralismo que rige desde 1993.

El Congreso quedará dividido en una Cámara de Diputados, encargada de iniciar la legislación y ejercer el control político, y un Senado, que revisará la legislación y desempeñará un papel central en las reformas constitucionales. En la práctica, esto implicará que cualquier cambio constitucional requiere mayoría absoluta en ambas cámaras más un referéndum, y una supermayoría de dos tercios en cada cámara.

La segunda vuelta se produce, además, en un escenario donde el alza de los precios de los metales, según el FMI, impulsaría el crecimiento del país. Para este 2026 estimó una expansión del PIB de 2,8%.

“Un mercado laboral sólido y el aumento de los ingresos reales deberían respaldar el consumo privado a pesar de algunos desafíos propios del período electoral”, señaló el organismo.

Si gana Fujimori

Según LarrainVial, una victoria de Keiko Fujimori “significaría mayor estabilidad política. La misma composición del Congreso que limita la inestabilidad bajo la administración de Sánchez, podría crear un entorno más favorable para la gobernabilidad y la ejecución de políticas bajo Fujimori”.

En el Senado, Fuerza Popular, liderado por Fujimori, cuenta con una representación del 37%, “lo que bloquea de hecho las reformas constitucionales que requieren una mayoría de dos tercios en ambas cámaras”, señala el reporte.

Para la firma, la mayor implicación de una victoria de Fujimori no reside en la perspectiva de reformas radicales, “sino en la posibilidad de restablecer las condiciones necesarias para que la inversión privada se recupere”.

“En este escenario, el crecimiento económico podría repuntar al menos un punto porcentual por encima de su tendencia reciente”, sostiene.

A su vez, de acuerdo a un reporte de Credicorp enviado la semana pasada a sus clientes, una victoria de Fujimori llevaría al tipo de cambio a retomar su tendencia bajista, “dado que el mercado la percibe como una candidata pro-inversión. En ese escenario, el sol peruano se realinearía con la visión positiva a largo plazo sobre los precios de los metales -en particular, cobre y oro-, reflejando asimismo la continuidad de fundamentos macroeconómicos sólidos en relación con el universo de países emergentes”.

David Lizama, head of Fixed Income Research de Renta4 Perú, estima que una victoria de Fujimori implicaría que la bolsa podría subir entre un 10% y un 20%, alza que, en todo caso, advierte, “no debería ser sostenible en el tiempo, porque hasta la fecha la bolsa ha estado relativamente arriba. Y, por otro lado, en Perú, al igual que en todo Latam, la inflación está pesando, y no le permitiría al Banco Central reducir la tasa de interés en lo que queda del año”.

Credicorp plantea que la renta variable peruana ofrece potencial, considerando que prevén un retorno anual de 34%, por lo que aún mantiene un upside de 11%. Sin embargo, ese potencial está condicionado a una inflación contenida, tasas de interés estables, precios de los metales resilientes, un crecimiento positivo del PIB “y, lo más importante, la preservación del actual modelo económico de Perú. Un deterioro en cualquiera de estos supuestos, particularmente la continuidad de políticas, podría retrasar la materialización del potencial alcista del mercado o aumentar la tasa de descuento aplicada a los activos peruanos”.

Una victoria de Sánchez

Para LarrainVial, una victoria de Roberto Sánchez “probablemente implicaría más de lo mismo”. En el plano político, asumiría el cargo “con un capital político mayoritariamente prestado, dependiendo de una coalición mixta que combine a los partidarios de Castillo y Antauro Humala con votantes antifujimori”.

En el ámbito económico, el banco de inversión prevé una “continuación del status quo. Vemos un margen limitado para impulsar una recuperación sostenida de la inversión privada, que requeriría la claridad regulatoria y las reformas que mejoran la productividad, las cuales han estado prácticamente ausentes en los últimos cinco años. En estas condiciones, es probable que la economía continúe expandiéndose a un ritmo aproximado del 3%, como en los últimos años”.

En tanto, según Credicorp, una victoria de Sánchez probablemente “desencadenaría una reacción negativa del mercado, dada la incertidumbre en torno a sus propuestas de política”.

En esa línea, explicó que el principal contraste entre los candidatos se centra en el rol del Estado frente a la participación del sector privado y en la posibilidad de revisiones constitucionales. No obstante, matizó, “un Congreso sin mayorías claras y el retorno de Perú a un sistema legislativo bicameral deberían contribuir a moderar la implementación de políticas”.

“Una candidatura de Sánchez podría asociarse con un rol más activo del Estado y posibles discusiones sobre cambios constitucionales”, destacó.

En la visión de Lizama, una victoria de Sánchez implicaría una caída fuerte de todos los activos.

“Deberíamos tener una subida del dólar por encima de los 3,65 soles (el jueves en 3,4 soles por dólar), deberíamos tener las tasas de los bonos soberanos subiendo por lo menos unos 150 puntos básicos, los bonos corporativos unos 200 puntos, y a la bolsa retrocediendo por lo menos un 15%-20%”, enfatizó.