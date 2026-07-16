Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación
La Comisión de Elecciones de la entidad acogió la impugnación que se había interpuesto en relación a quien iba a asumir como nuevo timonel y a la directora Valentina Marín.
El tenis vive un terremoto. La Comisión de Elecciones de la entidad que rige al deporte blanco acogió el recurso de reposición interpuesto el 13 de julio en relación a la elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación y de Valentina Marín como una de las integrantes del directorio y decretó, con efecto inmediato, la suspensión de los efectos de la proclamación que se había realizado el 6 de junio.
“Acoger en el fondo la impugnación deducida declarándose que don Milovan Andro Pablo Kegevic Bustamante y doña Valentina Javier Marín Herrera se encuentran afectos a la inhabilidad definitiva y sobreviniente para ejercer los cargos de directores de la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile, por no cumplir con las exigencias de idoneidad, legalidad y probidad establecidas en el artículo 40 F de la Ley N° 19.712 y el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos federativos“, establece el dictamen.
Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación
La resolución declara vacantes los cargos de presidente y secretaria general del organismo que rige al deporte blanco. “En este punto, se deja constancia de que dichas vacancias se suman a las ya producidas por la inhabilitación de la directora electa doña María Lorena Escobar López y por las renuncias expresas del vicepresidente don Iván Navarro Flores y de los directores, doña Eugenia Fernández Ibarra, don Cristóbal O’Ryan Kantor y don Francisco Puelma Dunner”, precisa.
En este contexto, establece la imposibilidad de funcionamiento del directorio. “Constatar la situación objetiva de imposibilidad orgánica y estructural de funcionamiento del Directorio de la Federación, al contar actualmente con únicamente dos directores hábiles en ejercicio, número inferior al quórum mínimo de sesión y adopción de acuerdos (5 directores) exigido por la ley y los estatutos”, consigna.
En esa situación deja a las asociaciones que integran la federación a activar los mecanismos para generar las nuevas autoridades de la entidad. “Informar a las asociaciones vigentes que, ante la imposibilidad del Directorio para sesionar y convocar a actos orgánicos, queda a salvo su derecho de ponderar y activar los mecanismos estatutarios de autoconvocatoria previstos en el artículo décimo octavo de los Estatutos de la Federación, a fin de regularizar la gobernanza de la institución mediante un nuevo proceso electoral, que se haga cargo de las vacancias indicadas o adopte, en su caso, si soberanamente así lo resuelve la asamblea, otro u otros acuerdos en este sentido”, consigna.
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