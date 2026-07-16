SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

    La Comisión de Elecciones de la entidad acogió la impugnación que se había interpuesto en relación a quien iba a asumir como nuevo timonel y a la directora Valentina Marín.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Milovan Kegevic, quien había sido elegido como presidente del tenis.

    El tenis vive un terremoto. La Comisión de Elecciones de la entidad que rige al deporte blanco acogió el recurso de reposición interpuesto el 13 de julio en relación a la elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación y de Valentina Marín como una de las integrantes del directorio y decretó, con efecto inmediato, la suspensión de los efectos de la proclamación que se había realizado el 6 de junio.

    “Acoger en el fondo la impugnación deducida declarándose que don Milovan Andro Pablo Kegevic Bustamante y doña Valentina Javier Marín Herrera se encuentran afectos a la inhabilidad definitiva y sobreviniente para ejercer los cargos de directores de la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile, por no cumplir con las exigencias de idoneidad, legalidad y probidad establecidas en el artículo 40 F de la Ley N° 19.712 y el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos federativos“, establece el dictamen.

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

    La resolución declara vacantes los cargos de presidente y secretaria general del organismo que rige al deporte blanco. “En este punto, se deja constancia de que dichas vacancias se suman a las ya producidas por la inhabilitación de la directora electa doña María Lorena Escobar López y por las renuncias expresas del vicepresidente don Iván Navarro Flores y de los directores, doña Eugenia Fernández Ibarra, don Cristóbal O’Ryan Kantor y don Francisco Puelma Dunner”, precisa.

    En este contexto, establece la imposibilidad de funcionamiento del directorio. “Constatar la situación objetiva de imposibilidad orgánica y estructural de funcionamiento del Directorio de la Federación, al contar actualmente con únicamente dos directores hábiles en ejercicio, número inferior al quórum mínimo de sesión y adopción de acuerdos (5 directores) exigido por la ley y los estatutos”, consigna.

    El directorio que iba a presidir Kegevic. (Foto: Matías Salas Orrego) MATIAS SALAS ORREGO

    En esa situación deja a las asociaciones que integran la federación a activar los mecanismos para generar las nuevas autoridades de la entidad. “Informar a las asociaciones vigentes que, ante la imposibilidad del Directorio para sesionar y convocar a actos orgánicos, queda a salvo su derecho de ponderar y activar los mecanismos estatutarios de autoconvocatoria previstos en el artículo décimo octavo de los Estatutos de la Federación, a fin de regularizar la gobernanza de la institución mediante un nuevo proceso electoral, que se haga cargo de las vacancias indicadas o adopte, en su caso, si soberanamente así lo resuelve la asamblea, otro u otros acuerdos en este sentido”, consigna.

    .

    Más sobre:TenisMilovan KegevicJaviera MarínFederación de TenisFetech

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

    ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    Autoridades inspeccionan quebrada de Macul y piden evitar desplazamientos por sistema frontal en la RM

    Lo más leído

    1.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    2.
    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    3.
    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en Argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en Argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    4.
    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    5.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    6.
    Leyenda inglesa se lanza contra Tuchel por la propuesta del equipo ante Argentina: “Merecíamos perder”

    Leyenda inglesa se lanza contra Tuchel por la propuesta del equipo ante Argentina: “Merecíamos perder”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes
    Chile

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

    ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online
    Negocios

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación
    El Deportivo

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

    “El Mundial no es nuestro, pero las Malvinas sí”: el gobierno británico envía un potente mensaje y exige sanciones a Argentina

    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor
    Cultura y entretención

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular
    Mundo

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia