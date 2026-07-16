El tenis vive un terremoto. La Comisión de Elecciones de la entidad que rige al deporte blanco acogió el recurso de reposición interpuesto el 13 de julio en relación a la elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación y de Valentina Marín como una de las integrantes del directorio y decretó, con efecto inmediato, la suspensión de los efectos de la proclamación que se había realizado el 6 de junio.

“Acoger en el fondo la impugnación deducida declarándose que don Milovan Andro Pablo Kegevic Bustamante y doña Valentina Javier Marín Herrera se encuentran afectos a la inhabilidad definitiva y sobreviniente para ejercer los cargos de directores de la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile, por no cumplir con las exigencias de idoneidad, legalidad y probidad establecidas en el artículo 40 F de la Ley N° 19.712 y el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos federativos“, establece el dictamen.

Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

La resolución declara vacantes los cargos de presidente y secretaria general del organismo que rige al deporte blanco. “En este punto, se deja constancia de que dichas vacancias se suman a las ya producidas por la inhabilitación de la directora electa doña María Lorena Escobar López y por las renuncias expresas del vicepresidente don Iván Navarro Flores y de los directores, doña Eugenia Fernández Ibarra, don Cristóbal O’Ryan Kantor y don Francisco Puelma Dunner”, precisa.

En este contexto, establece la imposibilidad de funcionamiento del directorio. “Constatar la situación objetiva de imposibilidad orgánica y estructural de funcionamiento del Directorio de la Federación, al contar actualmente con únicamente dos directores hábiles en ejercicio, número inferior al quórum mínimo de sesión y adopción de acuerdos (5 directores) exigido por la ley y los estatutos”, consigna.

El directorio que iba a presidir Kegevic. (Foto: Matías Salas Orrego) MATIAS SALAS ORREGO

En esa situación deja a las asociaciones que integran la federación a activar los mecanismos para generar las nuevas autoridades de la entidad. “Informar a las asociaciones vigentes que, ante la imposibilidad del Directorio para sesionar y convocar a actos orgánicos, queda a salvo su derecho de ponderar y activar los mecanismos estatutarios de autoconvocatoria previstos en el artículo décimo octavo de los Estatutos de la Federación, a fin de regularizar la gobernanza de la institución mediante un nuevo proceso electoral, que se haga cargo de las vacancias indicadas o adopte, en su caso, si soberanamente así lo resuelve la asamblea, otro u otros acuerdos en este sentido”, consigna.

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