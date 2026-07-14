SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    En una reciente entrevista para promocionar el nuevo trabajo de The Rolling Stones, el cantante dijo que, como Lennon se había decepcionado de Elvis Presley, él decidió no conocerlo. ¿Se arrepiente de su elección?

    Por 
    Equipo de Culto
    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    A diferencia de Paul McCartney, John Lennon nunca guardó grandes recuerdos de aquella vez en que conoció en Los Ángeles a Elvis Presley, su ídolo de adolescencia, el mito por el que derivó en el rock and roll.

    Cuando en 1965 el periodista Chris Hutchins agendó una reunión en California entre el rey del rock y The Beatles -en plena ebullición planetaria-, Lennon vio al cantante echado en un sillón, comiendo y con pocas ganas de compartir. Para él, fue un shock, el que se agudizó luego que el propio Elvis acusara a John frente al gobierno de Richard Nixon de incitar a la juventud estadounidense a las ideologías equivocadas.

    Elvis Presley

    Por lo mismo, ese amargo sabor de boca se lo traspasó a Mick Jagger, su contemporáneo en los 60 y con quien The Beatles forjó una profunda amistad cuando estaba a bordo de The Rolling Stones.

    Durante una reciente entrevista en el programa Conan O’Brien Needs a Friend, de SiriusXM, donde promocionó el último álbum de su banda Foreign tongues, Jagger recordó lo que el fallecido Beatle le contó de su propia experiencia con Elvis, algo que terminó convenciéndolo de no tener ese cara a cara soñado.

    “Recuerdo que John me dijo: ‘Nunca deberías conocer a tus héroes. Yo no conocería a Elvis, Mick, si fuera tu’”, relató Jagger. “Así que seguí su consejo. Fue una verdadera estupidez de mi parte. Me habría encantado conocer a Elvis”.

    Lennon le habría dado el mismo consejo varias veces “Quizá mi versión de Elvis habría sido diferente...”, contó el cantante de Satisfaction.

    Evidentemente, a Lennon no le quedó el mismo recuerdo feliz que al resto de sus compañeros. McCartney habló de Elvis con Tracks of My Years de BBC Radio 2 y dijo: “Era realmente genial. Era un tipo muy guapo, pero ya lo sabíamos. Éramos fans. Simplemente seguimos de cerca todo lo que hacía y vimos todas las fotos que pudimos conseguir. No nos decepcionó en absoluto”.

    Más sobre:Mick JaggerElvis PresleyThe Rolling StonesJohn LennonThe BeatlesLos ÁngelesMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Lo más leído

    1.
    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    2.
    Hambre, pólvora y rebelión: cómo se gestó la toma de la Bastilla (y quiénes la llevaron adelante)

    Hambre, pólvora y rebelión: cómo se gestó la toma de la Bastilla (y quiénes la llevaron adelante)

    3.
    Las familias perfectas y otras criaturas mitológicas: un relato de Irene Vallejo

    Las familias perfectas y otras criaturas mitológicas: un relato de Irene Vallejo

    4.
    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    5.
    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas
    Chile

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
    Negocios

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos
    El Deportivo

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    Folarin Balogun rompe el silencio tras el escándalo de la FIFA y Donald Trump en el Mundial: “Supe lo que iba a generar”

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales
    Tecnología

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    Heinrich Schliemann: el hombre que descubrió (y casi destruyó) Troya

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar
    Mundo

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Greta Thunberg vuelve a las protestas en Berlín

    Irán critica el “irresponsable” paso de Londres de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas