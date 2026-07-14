Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

A diferencia de Paul McCartney, John Lennon nunca guardó grandes recuerdos de aquella vez en que conoció en Los Ángeles a Elvis Presley, su ídolo de adolescencia, el mito por el que derivó en el rock and roll.

Cuando en 1965 el periodista Chris Hutchins agendó una reunión en California entre el rey del rock y The Beatles -en plena ebullición planetaria-, Lennon vio al cantante echado en un sillón, comiendo y con pocas ganas de compartir. Para él, fue un shock, el que se agudizó luego que el propio Elvis acusara a John frente al gobierno de Richard Nixon de incitar a la juventud estadounidense a las ideologías equivocadas.

Elvis Presley

Por lo mismo, ese amargo sabor de boca se lo traspasó a Mick Jagger, su contemporáneo en los 60 y con quien The Beatles forjó una profunda amistad cuando estaba a bordo de The Rolling Stones.

Durante una reciente entrevista en el programa Conan O’Brien Needs a Friend, de SiriusXM, donde promocionó el último álbum de su banda Foreign tongues, Jagger recordó lo que el fallecido Beatle le contó de su propia experiencia con Elvis, algo que terminó convenciéndolo de no tener ese cara a cara soñado.

“Recuerdo que John me dijo: ‘Nunca deberías conocer a tus héroes. Yo no conocería a Elvis, Mick, si fuera tu’”, relató Jagger. “Así que seguí su consejo. Fue una verdadera estupidez de mi parte. Me habría encantado conocer a Elvis”.

Lennon le habría dado el mismo consejo varias veces “Quizá mi versión de Elvis habría sido diferente...”, contó el cantante de Satisfaction.

Evidentemente, a Lennon no le quedó el mismo recuerdo feliz que al resto de sus compañeros. McCartney habló de Elvis con Tracks of My Years de BBC Radio 2 y dijo: “Era realmente genial. Era un tipo muy guapo, pero ya lo sabíamos. Éramos fans. Simplemente seguimos de cerca todo lo que hacía y vimos todas las fotos que pudimos conseguir. No nos decepcionó en absoluto”.