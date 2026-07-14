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    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    En el duelo de este miércoles ante Inglaterra, Argentina vestirá de azul, como hace 40 años, en el mítico encuentro por los cuartos de final de México 1986. El Diez inmortalizó una prenda que hoy está en manos de Claudia Villafañe, su exesposa, con la que protagonizó una álgida controversia judicial.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Maradona, en el sorteo con el capitán inglés, Peter Shilton (Foto: FIFA)

    Argentina vestirá de azul en el partido ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial. El recuerdo es automático. En Atlanta, las escuadras lucirán las mismas combinaciones de colores que hace 40 años en el estadio Azteca. Ese encuentro, por los cuartos de final de México 1986 no solo pasó a la historia porque la escuadra de Carlos Bilardo logró avanzar a la ronda de los cuatro mejores. También, porque Diego Maradona convirtió los dos goles más emblemáticos de estos certámenes en toda su existencia. Tienen denominación propia: La Mano de Dios y El Mejor Gol de la Historia.

    La camiseta que utilizó el Diez en esa inolvidable jornada es, literalmente, un objeto de culto. Una pieza por la que los coleccionistas se animarían a poner varios millones de dólares sobre la mesa. Ese valor histórico y monetario se tradujo, también, en una de las disputas más encarnizadas que sostuvo Maradona en defensa de su patrimonio.

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    La historia de la camiseta la engrosa su origen. Cuidadoso de los detalles más mínimos, Carlos Bilardo atendió una queja de sus jugadores: que la prenda se ponía demasiado pesada con el sudor. El Doctor activó el plan de emergencia: encargó a su staff que buscaran opciones de poleras Le Coq Sportif, la marca francesa que proveía de indumentaria a la selección transandina, en tiendas de la Ciudad de México. Optó por un modelo genérico, de una tela bastante más liviana y de evaporación más simple. ¿El problema? Había que acondicionarla: las auxiliares de cocina del América, donde estaba concentrado el combinado, terminaron ayudando a coser los respectivos escudos.

    Hoy, la mítica prenda está en poder de Claudia Villafañe, la exesposa del astro transandino. La actual influencer apareció en un programa de televisión argentino, donde luce sus dotes en la cocina, con la camiseta que Maradona lució en ese memorable encuentro.

    En mayo de 2022, la casa inglesa Sotheby’s subastó una que respondía a la misma descripción en la estratosférica suma de US$ 9 millones. Su comprador fue un árabe, aunque su identidad no se reveló. Tiempo después, Dalma, la hija mayor del matrimonio, aseguró que se trataba de la que el Diez había utilizado en el primer tiempo y no de la que usó para convertir ambos goles.

    El inglés Steve Hodge, quien decidió rematar la pieza, aseguró que Maradona se la había intercambiado después del partido, rumbo a los vestuarios. El círculo lo cerró Óscar Garré. El extécnico de Deportes Concepción, Huachipato y Universidad Católica había tenido un privilegio: quedarse con la de Gary Lineker, la máxima figura de la escuadra de los Tres Leones. Le duró poco: Maradona, a cambio, le entregó la de Hodge. No hubo margen para la discusión.

    Una disputa judicial

    La relación entre Maradona y Villafañe terminó mal, aunque, en rigor, nunca se desvincularon plenamente. Además de sus hijas, Dalma y Gianinna, los unía un lazo que había nacido en la adolescencia de ambos, cuando el mejor futbolista del siglo XX, según la FIFA, recién iniciaba su carrera en Argentinos Juniors. La mujer, de hecho, estuvo en el funeral del astro y fue una de las pocas que accedió al espacio íntimo en que se le realizó el último homenaje.

    En 2015, ambos se enfrentaron en tribunales. Maradona demandó a Villafañe por la compra de propiedades en Miami y en Buenos Aires. Y, también, por la desaparición de unos US$ 9 millones.

    No fueron los únicos elementos involucrados en la disputa. Maradona también reclamó una serie de recuerdos que acumuló en su carrera. Entre ellos figura la camiseta que, en la actualidad, Villafañe luce en la televisión. Por esos días se decía que la histórica prenda le pertenecía a Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna Maradona y Sergio Agüero, quien solía utilizarla sin tener demasiada conciencia respecto de su carácter de reliquia.

    ¿Qué hizo explotar a Maradona? La relevación de imágenes de Villafañe con su entonces pareja Jorge Taiana. El astro lo llamaba Tontín.

    Más sobre:MaradonaMundial 2026ArgentinaInglaterraDiego MaradonaClaudia VillafañeFútbolFútbol Internacional

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