El recado de los Veteranos de las Malvinas a horas del clásico entre Argentina e Inglaterra por el Mundial

Este miércoles el Mundial de Norteamérica 2026 estará marcado por el segundo duelo de semifinales de la Copa. En esta instancia Inglaterra y Argentina volverán a verse las caras con la mente puesta en conseguir el triunfo para meterse en la final del torneo.

Un duelo que está marcado por algunos antecedentes como la llamada Mano de Dios de Diego Maradona en la Copa de 1986, así como la guerra de las Malvinas.

Justamente, este punto fue abordado por la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril de la República Argentina.

A través de una carta sostienen que “el fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta”, introducen.

Añaden que “sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”.

Luego, establecen tres puntos fundamentales. En el primero, indican que “el deporte no es la guerra: El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”.

En el segundo, comparten que “rivales en la cancha, una sola causa en la tierra: Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de “¡Malvinas Argentinas!” flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía”.

Por último, remarcan: “Honor y Gloria eternos: Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca”.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluye la misiva.

El plantel llama a la calma

Por el lado deportivo, algunos jugadores y el técnico Lionel Scaloni han buscado formas de quitarle carga emotiva a este encuentro. “Es solo un partido de fútbol contra una gran Selección y con un gran entrenador al que aprecio mucho, pero es un partido de fútbol, no hay más”, declaró el DT transandino.

A su vez, Lionel Messi indicó que Inglaterra “es una potencia y, personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir”.

Del mismo modo, Emiliano Martínez indicó que “El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, dijo el Dibu, actual jugador del Aston Villa.

El partido entre Inglaterra y Argentina está programado para este miércoles 15 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile, en Atlanta.