Cruzada por la ONU: Bachelet se reúne con viceprimer ministro de Pakistán en su paso por Medio Oriente

En medio de su gira por Medio Oriente, la expresidenta Michelle Bachelet concretó una cita con Pakistán en su camino por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La exmandataria se reunió la tarde de este lunes con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, senador Mohammad Ishaq Dar.

“Conversamos sobre los desafíos que enfrenta el sistema multilateral, la importancia de fortalecer el papel de las Naciones Unidas y la necesidad de que la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional sigan siendo el camino para abordar los conflictos y promover una paz duradera”, dio cuenta Bachelet en sus redes sociales.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU además agradeció “el valioso intercambio y el compromiso de Pakistán con estos principios”.

“Estos intercambios reafirman la importancia de construir consensos para que Naciones Unidas responda con mayor eficacia a los desafíos de nuestro tiempo”, cerró.

Previo al encuentro con el viceprimer ministro, la expresidenta había tenido un gesto con Pakistán, al valorar su rol como mediador e la guerra entre Israel e Irán.

“Sigo con profunda preocupación la escalada de tensiones en Medio Oriente y sus consecuencias para la paz, la seguridad internacional y la vida de millones de personas”, señaló.

Y luego agregó: “Valoro especialmente los esfuerzos de Pakistán y de otros actores regionales que han buscado abrir canales de diálogo, promover la contención y acercar posiciones entre las partes”.

El paso de Bachelet por la zona de conflicto es parte de un nuevo despliegue en su afán de concretar citas con las 15 naciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y así convertirse en la favorita en la carrera por la Secretaría General para suceder a António Guterres.

La candidata chilena a la ONU, además, se prepara para un nuevo frente a frente con los demás postulantes. El debate -el tercero en que participará- será el próximo 23 de julio, en Nueva York.