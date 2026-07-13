Eventual regreso de Steinert al gobierno desata críticas en el oficialismo

El fin de semana sonaron las alertas en parte del oficialismo.

La noticia -dada a conocer por La Tercera- de que a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se le ofreció desde el gobierno una agregaduría en la embajada de Chile en Perú no cayó bien en un sector de la derecha.

En el oficialismo es conocido que para que se concretara su llegada a Seguridad existió un compromiso del Presidente José Antonio Kast de respaldarla en el caso de que su gestión no tuviera los resultados esperados. Esto, debido a los posibles costos que tendría para Steinert asumir la cartera, en un contexto en el que llevaba una carrera de más de 20 años en el Ministerio Público.

Durante el fin de semana, de hecho, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien reconoció que “es un tema que se está estudiando”.

“La conozco, tengo las mejores relaciones con ella, alcanzamos a trabajar un tiempo juntos. Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía. Lo estamos estudiando efectivamente, pero no tenemos todavía una decisión al respecto”, aseguró.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pero durante este lunes, han sido varios los dirigentes del sector que han tomado distancia de que Steinert vuelva a asumir un cargo en la administración.

Al respecto, advierten que hoy día no están dadas las condiciones considerando el fallo de Contraloría en el que se determinó que la exministra se excedió en sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones información sobre la investigación del “Clan Chen”. Dictamen por el que la exministra solicitó un reconsideración.

El primero en criticar su eventual nombramiento fue el jefe de bancada de RN, Diego Schalper. “Yo la verdad es que creo que en ese caso en particular hay que frenar esas decisiones”, aseguró antes de ingresar al comité político ampliado en La Moneda.

06-07-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En esa línea, la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN), planteó que “es una decisión que tiene que esperar la nueva respuesta de Contraloría. Falta que todavía termine el proceso, sería aventurarse hacer un nombramiento de este tipo antes de que esté el nuevo pronunciamiento”.

Eso sí, agregó que “acá hubo un compromiso con la exministra para que asumiera en Seguridad y creo que es algo que se podría evaluar, pero solo una vez que Contraloría se haya pronunciado”.

Tras el comité político ampliado, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que “yo tengo entendido que por un comentario que había en el pasillo de que esa idea estaba descartada, por lo tanto no me pongo en el escenario de que el gobierno tenga que enfrentar esa política (...). Yo creo que esa idea está desechada y estoy de acuerdo con que se haya desechado”.

15/06/2026 - DIPUTADO GUILLERMO RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

La jefa de bancada de la colectividad, Flor Weisse, en tanto, planteó que “por lo que se conoce esa posbilidad está descartada y yo me quedo con eso. Por lo que se ha planteado hasta ahora desde el gobierno, yo creo que más polémicas no necesitamos y confío en que el gobierno va a tomar la mejor decisión”.

En libertarios también criticaron la posibilidad. “Pretender nombrar a alguien que está en la mitad de una polémica por un eventual mal uso de sus facultades, con la Contraloría, me parece que francamente es un poco tirado de las mechas. Entonces, yo creo que para agregadurías de algún tipo, de embajadas en alguna parte, deben de haber una cantidad enorme de personas interesadas. Para qué se meten en las patas de los caballos”, dijo la diputada Gloria Naveillán.

“Independiente de que las atribuciones las tenga el Presidente, considero que habiendo tanto funcionario de carrera, bien evaluado, que sabe hacer la pega, por qué tendríamos que darle un premio de consuelo a una ministra que además no tuvo un buen desempeño durante su gestión, que duró muy poco y que justamente la tuvieron que sacar por eso y otras cosas que hoy día están encima de la mesa”, afirmó también la diputada libertaria, Paulina Muñoz.

Entre los republicanos, por su parte, no ven con malos ojos que Steinert asuma un nuevo cargo.

“Son especulaciones que no me corresponde a mi comentarlas. La exministra cumplió una función fundamental en un momento determinado (...). En ningún caso descartaría lo que se pueda tener en mente del gobierno, más aún conociendo a la persona en cuestión creo que el conocimiento específico en ciertas materias que son de su dominio creo que son especialmente valiosas en algunos lugares específicos”, aseguró el presidente de la colectividad, Arturo Squella.

ANDRES PINA/ATON CHILE

El jefe de bancada, Benajmín Moreno, por su parte, dijo que “todo depende. Va a depender de las funciones que le puedas entregar a una persona. Si tú vas a generar una agregaduría simplemente por un compromiso político, evidentemente que eso sería un error. Si tu vas a generar una agregaduría con algún fin en específico, no es un error porque tú estás contrbuyendo a un gobierno y un país”.

Y agregó: “Nadie puede desconocer que la exministra Steinert tiene una trayectoria en materia de persecución al crimen organizado que bien podría ser de utilidad en relaciones internacionales. Eso lo tiene que definir el Presidente de la República”.