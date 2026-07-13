¿Viene otro boom de megaproyectos mineros? Las iniciativas en trámite ambiental que anticipan otro ciclo alto

La minería en Chile podría estar viviendo un nuevo ciclo expansivo. Así lo anticipan los proyectos ingresados a tramitación ambiental en los primeros seis meses del año, que sumados llegan a US$19 mil millones, cifra que es más alta que el cierre anual de cada uno de los últimos 10 años.

Así lo señalan desde la consultora Plusmining, donde indican que este monto incluye los dos proyectos mineros más grandes ingresados en la historia del país por monto, que son la expansión de Minera El Abra, por US$7.500 millones, y la nueva planta concentradora de Escondida BHP, por US$5.150 millones.

El total también considera iniciativas fuera del cobre, como el proyecto de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés) de Albemarle, por US$3.100 millones; y Lobo Marte, enfocado en oro, por US$1.500 millones. Y a esto se suma el esperado ingreso del EIA de Novandina Litio, que sumaría otros US$3.500 millones

¿Viene otro boom de megaproyectos mineros?

¿A qué se debe esto? Como suele ocurrir en estos casos, las causas son múltiples. “El momento político importa. Que estos proyectos hayan ingresado al SEIA pocos días después del cambio de gobierno puede leerse como una señal de mayor confianza relativa en el nuevo ciclo político, especialmente por la expectativa de una tramitación ambiental y sectorial más expedita. En paralelo, a nivel de mercado e industria, las grandes mineras buscan crecer en capacidad y capturar un escenario de demanda de cobre de largo plazo más favorable”, indica Andrés González, encargado del área de Análisis de la Industria Minera de Plusmining .

No obstante, cada caso tiene sus particularidades. “En Escondida, la nueva concentradora busca reemplazar capacidad de procesamiento asociada a Los Colorados y sostener la operación en las próximas décadas. En El Abra, el proyecto apunta a extender la vida útil de la faena y habilitar una nueva etapa productiva mediante una concentradora, desaladora y sistema de impulsión”, añade.

“Este cambio sustancial entre 2026 y 2025 muestra clara y nítidamente confianza en Chile, su minería y su gente. Al respecto, se debe considerar que, cuando se hace una inversión en un país determinado, no sólo hay que centrar la atención en los ingresos y costos, sino también en el marco institucional, jurídico, económico y político”, complementa el director ejecutivo de Núcleo Minero , Álvaro Merino.

Espacio para aumentos de producción

Pese a este volumen de proyectos, los expertos consultados anticipan que, más que un crecimiento de la producción, el principal legado de estas iniciativas es una mantención de los niveles actuales. Eso sí, hay ciertos espacios de crecimiento, aunque acotados.

“Depende del tipo de proyecto. Hay iniciativas que efectivamente permitirían aumentar la producción, pero una parte relevante del pipeline responde más bien a la necesidad de sostener capacidad en activos maduros, compensar menores leyes y extender la vida útil de operaciones existentes”, indica González, aludiendo especialmente a la extensión de El Abra, que considera una nueva concentradora, transición a agua desalada y una producción al menos tres veces mayor que la actual.

“Escondida, en cambio, es principalmente un proyecto de reposición: la nueva concentradora reemplazaría a la planta Los Colorados y permitiría mantener la capacidad total de procesamiento de la operación dentro de los niveles ya aprobados”, añade.

Otra iniciativa en esta línea, aunque no está incluida en el listado, es la recientemente anunciada integración del distrito Andina-Los Bronces, que podría aportar alrededor de 120 mil toneladas de cobre fino adicionales al año desde 2030, con una baja inversión requerida.

“A modo general, nuestra proyección base es que para mediados de la próxima década al menos una quinta parte de la producción de cobre se explicará por proyectos de reposición y un 13% por proyectos de expansión. Los proyectos greenfield, es decir, aquellos desarrollados desde cero, representarían apenas un 7% de la producción total esperada”, complementa González.

En tanto, Merino sostiene que “en la medida que se concrete la carpeta de inversiones y se incremente la inversión, naturalmente se elevará la producción minera y particularmente la de cobre. En efecto, Cochilco proyecta que hacia el 2033 se alcanzarían los 6 millones de toneladas de cobre al año, estimando que un aumento sostenido de la producción nacional por sobre esa cifra requiere que los proyectos contemplados en la cartera de inversiones se desarrollen en tiempo y forma, junto con la incorporación de nuevos proyectos greenfield que permitan ampliar estructuralmente la base productiva del país”.

Tendencia global

Este nuevo boom de inversiones no solo se está dando en Chile. El incremento de demanda anticipada por distintos analistas, tanto de cobre como de otros minerales, alcanza a distintos distritos mineros. Perú, por ejemplo, cuenta con una cartera minera superior a US$64.000 millones y en Argentina, país con poco desarrollo minero pero de gran potencial, están puestos los ojos de los analistas.

“Argentina, por su parte, está intentando posicionarse agresivamente en cobre y litio mediante el RIGI, con una cartera total de US$60.000 millones. Por lo tanto, Chile sí tiene espacio, pero no compite en el vacío: el capital minero está mirando varias jurisdicciones, y los países que logren combinar buena geología, infraestructura, certeza regulatoria y tramitación razonable tendrán ventaja”, concluye González.