Más de la mitad de las negociaciones colectivas de la industria minera programadas para el 2026 están listas: restan 17

Hay dos gigantes mineras que tienen una cita pendiente con sus sindicatos.

Bien recuerda la industria minera la huelga de 2017 realizada por los trabajadores de Escondida. Protesta que se prolongó por más de 40 días. Incluso, se estima que la paralización de ese año tuvo repercusiones en el PIB de Chile, el que avanzó entre 0,5 y 0,6 puntos menos tras la medida de los trabajadores del sindicato N°1 de Escondida.

Desde entonces, el sector ha buscado anticiparse con mayor estrategia a los procesos de negociaciones colectivas entre trabajadores y mineras, teniendo conversaciones de forma anticipada para que cuando llegue el tiempo legal de negociar, las partes ya tengan acuerdos previos.

Este año, y recién acabado el primer semestre, un poco más de la mitad de las negociaciones ya están cerradas.

Un reporte actualizado de la consultora Plusmining, a la que Pulso tuvo acceso, muestra que de 37 procesos contabilizados para este 2026, 20 ya finalizaron, y uno, se encuentra actualmente en marcha. Es decir, el 54% de las negociaciones presupuestadas para el año concluyeron.

Para el segundo semestre quedan vigentes, entonces, 17 negociaciones. A la fecha, está en proceso una negociación de Albemarle con los trabajadores, quienes representan el 7% de la operación.

Entre las negociaciones grandes llevadas a cabo durante el año se encuentra la de los trabajadores de Los Bronces, de Anglo American, que involucran a 1.602 personas, el 88% de dotación total de la operación, cuyo proceso finalizó de forma anticipada en abril.

También se concretó el proceso de los supervisores de Centinela, de Antofagasta Minerals, con 743 trabajadores que representan al 28% de la dotación. Esta negociación acabó a finales de mayo.

Las negociaciones pendientes: Collahuasi y Escondida

Hay dos gigantes mineras que tienen una cita pendiente con sus sindicatos. Juntas suman una producción de cobre de 1,7 millones de toneladas. Se trata de los trabajadores de Collahuasi y los supervisores de Escondida de BHP.

De acuerdo a la información de Plusmining, la minera Collahuasi, de Anglo American y Glencore en partes iguales de 44%, tiene hasta octubre para ejecutar la negociación, que es cuando finaliza el contrato anterior. El total de trabajadores vinculados a las tratativas llega a 1.444, de un total de 1.857, abarcando así el 78% de la dotación completa de la operación.

En tanto, los supervisores de Escondida, contabilizados en el reporte, representan el 23% de la dotación total, exactamente 905 trabajadores, de casi 4 mil. La organización tiene plazo hasta septiembre para negociar.

Otro grupo que deberá negociar prontamente son los trabajadores de la minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, cuyo término de contrato concluye en julio. Ellos representan el 74% de la dotación completa de colaboradores en la mina, precisamente, 703 de 955.

Este año solo se ha registrado la huelga que realizó Mantoverde, de Capstone Copper, de la mano del sindicato de operadores. Esta duró cinco semanas, terminando el 6 de febrero.

Acuerdos pacíficos

La encargada del área política y regulatoria de Plusmining, Fiorella Ulloa, dice a Pulso que “gran parte de los procesos han avanzado favorablemente. Esta es una tendencia que podría continuar para el segundo semestre”.

“A nivel general”, observa la experta, “la industria suele usar la negociación anticipada como estrategia para tener más espacio para alcanzar acuerdos con los sindicatos. A nivel particular, algunas compañías buscan priorizar el cierre con los sindicatos más colaborativos para así allanar el camino para las negociaciones más complejas”.

Sobre el caso particular de Mantoverde, como la negociación era en particular difícil y fue a inicios del año, “proyectábamos un año potencialmente conflictivo, considerando factores como el cambio de gobierno, el alto precio del cobre y otras variables del contexto. Sin embargo, hasta ahora estos elementos no han impedido que los procesos concluyan mediante acuerdos alcanzados de manera pacífica”, apunta Ulloa.

Sin embargo, la analista advierte que con ello no se descarta un cambio en el escenario durante el segundo semestre. “Será fundamental continuar monitoreando su evolución”, concluye.