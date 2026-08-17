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    Chile arrasa en el kickboxing: lidera el medallero del Panamericano y Sudamericano

    La delegación nacional consiguió 68 medallas de oro en Olmué.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Chile lidera el medallero del Panamericano y Sudamericano de kickboxing 2026. Foto: @wakochile

    Chile terminó en el primer lugar del medallero del Panamericano y Sudamericano de kickboxing 2026, disputado entre el 13 y el 15 de agosto en Olmué.

    La delegación nacional obtuvo 114 medallas en el Sudamericano, con 57 oros, 40 platas y 17 bronces. En el Panamericano, en tanto, sumó 51 preseas: 11 de oro, 17 de plata y 23 de bronce.

    Los cértamenes se desarrollaron en el Rosa Agustina Conference Resort y reunieron a más de 500 deportistas de distintos países del continente. Chile volvió a recibir las dos competencias luego de haber sido sede también en 2024.

    El campeonato contó con la presencia del presidente de WAKO Panam, Paulo Zorello, y del presidente de la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO IF), Roy Baker.

    “Chile está creciendo mucho en el kickboxing, tanto a nivel deportivo como de infraestructura. El evento ha sido de primer nivel y esperamos que en todo el continente se siga potenciando este deporte”, señaló Zorello.

    El presidente de WAKO Chile, Pablo Acuña, también realizó un balance de la competencia y se refirió a la posibilidad de organizar nuevos torneos internacionales en el país. “Estamos muy felices de que hayan confiado nuevamente en nosotros para organizar un Panamericano y Sudamericano. En 2024 nos fue muy bien, pero sabíamos que podíamos hacerlo aún mejor. El nivel deportivo fue fantástico, pero lo más importante para nosotros era que todos los deportistas del continente se fueran felices y disfrutaran de esta fiesta”, afirmó.

    “La organización resultó como lo esperábamos y quién sabe si en el futuro podemos ser sede de eventos aún más grandes”, agregó.

    Entre los resultados nacionales en el Panamericano estuvieron los títulos de Francisca Miranda en Point Fight +70 kg, Esteban Leal en Point Fight -63 kg, Alfonso Puga en Point Fight -74 kg, Diego Sobarzo en Light Contact -84 kg y Nicolás Araneda en Light Contact -89 kg.

    También consiguieron medallas de oro Patricio Aguilera en Kick Light -84 kg, Guillermo Villagrán en Low Kick -54 kg, Felipe Tecranao en Low Kick -63,5 kg, Ana Marileo en Low Kick -60 kg y Aylin Sobrino en K1 +70 kg.

    En el Sudamericano, Chile consiguió 57 títulos distribuidos entre las modalidades Point Fight, Light Contact, Kick Light, Creative Forms, Musical Forms y Low Kick.

    En Point Fight obtuvieron medallas de oro Alejandro Gámez, Octavia Moreno, Isabella Arias, Santiago Fuente, Rodrigo Pineda, Daniel Cabezas, Agustina Arriagada, Ignacia Muñoz, Stefania Reyes, Luckas Torres, Lucas Grandon, Matías Retamal, Thomas Arias, Pía Troncoso, Alexia Ponce, Paz Durán, Andrea Ormasa, Tomás Acuña, Máximo Leal, Matías Santos, Pablo Santos, Carolainne Ilabel, Fernanda Gálvez, Catalina Vissani y Sophia Conejeros.

    León Grandon, Jadiel Vilches y Paula Yáñez ganaron sus respectivas categorías de Light Contact, mientras que Tomás Muñoz, Máximo Castellano, Máximo Leal, Randy Lincopi y Carolainne Ilabel se impusieron en Kick Light.

    En las pruebas de formas también hubo triunfos chilenos. Emiliano Rojas, Rafael Gallegos, Isidora Ides, Daniel Cabezas, Manuel Osses, Cristofer Román, Emilia Miranda, Vicente Donoso, Mayddelib Asdcarith y Paula Pizarro obtuvieron el primer lugar en Creative Forms.

    En Musical Forms ganaron Diego Ariz, Joaquín Fernández, Agustina Arriegada, Daniel Retamal, Cristofer Román, Andrea Ormasa, Vicente Donoso y Valentina Ojeda. En Low Kick, los títulos fueron para Samet Caliskaner en -63,5 kg, Derlius Jaimes en -67 kg y Leonardo Pallacar en -81 kg.

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    Más sobre:KickboxingPolideportivoOlmué

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