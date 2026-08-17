A préstamo a Independiente: la razón por la que Fernando Gago borró a Franco Calderón en la U.

Franco Calderón poco a poco fue perdiendo terreno en Universidad de Chile. A tal punto, que su salida se terminó concretando antes de tiempo, con un inesperado préstamo a Independiente de Argentina. ¿La razón? La llegada de Fernando Gago.

El defensor central se unió a la U a inicios de 2024 después de sumar experiencia en el Club Atlético Unión de Argentina. El futbolista fue uno de los fijos del equipo desde su arribo. De la mano de Gustavo Álvarez, la defensa prácticamente se repetió partido a partido: Zaldivia y Calderón eran inamovibles.

En el inicio de la temporada 2026 su suerte parecía no cambiar. De hecho, fue titular y disputó la totalidad de los encuentros en las primeras siete fechas de la Liga de Primera, que tuvieron, en su mayoría, a Paqui Meneghini en la banca del equipo de La Cisterna.

Claro que tras el triunfo por 1-0 contra Coquimbo Unido, justo cuando se oficializó el arribo de Fernando Gago a la U, su presencia en la cancha sufrió una baja. Su titularidad en diferentes encuentros solo se debió a las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

Por lo mismo, la continuidad de Calderón siempre estuvo cuestionada. La razón de su pérdida de protagonismo se basó en que a Fernando Gago le gustan los futbolistas que tengan un buen juego con los pies para poder elaborar las salidas desde el fondo sin sufrir complicaciones. En ese sentido, quien le ganó la pulseada en esa posición es Nicolás Ramírez. La llegada de Igor Lichnovsky complicó aún más su panorama.

“Necesito de todos. Va a jugar el que mejor esté y se lo dije a los futbolistas. Voy a intentar ser muy honesto con cada uno de ellos”, declaró Gago cuando le preguntaron por la suplencia de Franco. Y con el correr del tiempo, lo dejó claro: para él, Calderón no está por sobre Zaldivia o Ramírez, por lo que al pedir un central, sentenció el futuro de Franco.

Su partida a Independiente

Franco Calderón finalizó su etapa en Universidad de Chile. El defensor 28 años dejará a la U, que tuvo un movido mercado de fichajes, y partirá cedido a Independiente de Avellaneda.

El zaguero se sumará al Rojo en calidad de préstamo hasta diciembre de 2027, con un cargo de US$ 120 mil y una opción de compra por el 80% del pase de US$ 1,2 millones.

Fue el propio elenco argentino que oficializó su llegada: “¡Franco Calderón es el cuarto refuerzo de #Independiente!”, escribió el Rojo en sus redes sociales.

“El defensor llega a préstamo hasta diciembre de 2027, con un cargo de USD 120.000 y con opción de compra por el 80% del pase de USD 1.200.000. En caso se ejecutarse la cláusula, se descontará el monto del cargo. ¡Bienvenido al Rey de Copas!”, detalló el cuadro de Avellaneda.

Este sábado, en la victoria frente a Deportes Limache, Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, se había referido a la opción de que el defensor abandonara el club. La exministra dio detalles del interés que generó en diferentes clubes.

“Respecto a Franco Calderón, ha existido interés de varios clubes argentinos. Con uno de esos clubes, Manuel Mayo está en conversiones que son avanzadas para un préstamo y esperemos que se puedan concretar para que ocurra lo mejor para el jugador. Si eso sucede, lo más probable es que sea pronto. Y en caso de que no, felices de contar con Franco”, aseguró.

De esta manera, el defensor transandino cerró su etapa en la U, logrando disputar 100 partidos. Vistió la camiseta azul por dos años y medio tras arribar la CDA en 2024, bajo la dirección de Gustavo Álvarez.

Precisamente, el exentrenador estudiantil y actual DT de Liga de Quito se interesó en contar con Calderón tras la pérdida de terreno en Universidad de Chile. Fernando Gago no lo tenía en consideración. No obstante, finalmente, el zaguero partió a Independiente.