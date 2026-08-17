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    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    Sus palabras matizan las declaraciones realizadas recientemente por el vicepresidente JD Vance, quien afirmó que la principal prioridad de Washington es abaratar el precio de los combustibles para los ciudadanos estadounidenses.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la prioridad de Estados Unidos respecto a Irán es lograr “evitar” que el país centroasiático “posea armas nucleares”, unas palabras que contradicen las declaraciones realizadas recientemente por su ‘número dos’, el vicepresidente JD Vance, que afirmó que la principal prioridad de Washington es abaratar el precio de los combustibles para los ciudadanos estadounidenses.

    “El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no tenga, de ninguna forma, armas nucleares”, ha insistido Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales, donde parece matizar los comentarios realizados hace días por Vance, que situó la cuestión armamentística en segundo lugar.

    Aunque Washington mantiene el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, Vance ha mostrado en varias ocasiones su firme oposición a la prolongación de la guerra en Oriente Próximo y ha expresado su rechazo a un despliegue de tropas estadounidenses en la zona.

    Además, los precios de la gasolina en Estados Unidos han seguido aumentando durante las últimas semanas y el coste de la energía supone un riesgo político significativo para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para el próximo mes de noviembre.

    Más sobre:MundoEstados UnidosDonald TrumpJD VanceOrmuz

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