Vacancia de strip centers en la Región Metropolitana cae por debajo del promedio histórico

Si a finales de 2025 se reportaba un récord de actividad para los strip centers, con el cierre del primer semestre 2026 este modelo se consolida como uno de los activos más estables y dinámicos de la industria inmobiliaria comercial.

De acuerdo con un estudio de GPS Global Property Solutions, en los primeros seis meses del año destacó una nueva reducción de la vacancia de strip centers, que alcanzó el 3,9% frente al 4,3% del semestre pasado. Aunque esta disminución no es sólo con respecto al segundo semestre de 2025, sino que también se encuentra debajo del 4,7% que promedia la última década.

Esto resulta especialmente notable, dado que se desenvuelve en un momento de mayor complejidad económica. Pese a que el comercio mostró un crecimiento de apenas 1,6% a mayo de este año, el mercado logró absorber la nueva oferta creada durante este periodo.

“Frente a otros segmentos de renta que enfrentan ajustes, este formato destaca por su modelo de comercio de cercanía, validado por un consumidor que busca equipamiento a nivel calle, con acceso peatonal y vehicular”, dice el estudio.

Strip center (centro comercial)

Actualmente la zona Oriente concentra el mayor stock disponible, con un total de 5.591 /m² liberados, un 4,6% de su stock total. Le siguen las zonas Sur, Oriente y Norte, con 4.200 (4,1%) y 3.504 (3,1%) /m² respectivamente. En tanto, la menor tasa de vacancia la presenta la zona Sur, con sólo 72 /m² disponibles, el 0,6% de su stock.

La distribución y orientación de los locales dentro de la construcción demostró ser un factor influyente sobre su tasa de ocupación. De acuerdo con los datos de GPS, los espacios emplazados en el primer piso muestran una vacancia de 3,4%, lo que los ubica como preferidos por sobre los que se ubican en el segundo piso, que presentan una vacancia del 5,3%.

Sin embargo, son los pisos superiores y subterráneos los que se han visto más afectados, elevando su vacancia de 2,7% a 5,4%. Esto se explica en gran medida por la liberación de superficies pensadas para tiendas ancla, como gimnasios y supermercados, que suelen ubicarse en estos pisos.

La desocupación de estos espacios también ha impactado en el precio de renta, que presentó un retroceso promedio en los últimos seis meses. Mientras que en la primera mitad de este año la media se cifró en 0,59 UF /m², para el ejercicio anterior la cifra fue de 0,64UF /m². Esto, directamente relacionado con la liberación de espacios para locales ancla.

El sector Oriente de la capital muestra los precios más altos, con un promedio de 0,7 UF /m². En tanto, el sector Centro presenta los valores más competitivos del mercado con un promedio de 0,41 UF /m².

Capacidad de absorción

Otro aspecto destacable del periodo es la capacidad del mercado para absorber los espacios disponibles, la cual se mantuvo firme en en los 7.235 /m² acumulados al cierre del semestre. Esta cifra, condicionada por el volumen de nuevos ingresos, implica una moderación considerable frente a los 13.938 /m² del semestre anterior. No obstante, el acumulado de los últimos doce meses asciende a 21.173 /m², muy por encima de los 11.643 /m² que promedia la última década.

Durante el semestre analizado, el inventario de tiendas alcanzó 2.703 unidades, un crecimiento de 1,6% frente a las 2.660 registradas en el segundo semestre de 2025. Durante el período se incorporaron 43 nuevos locales comerciales.

Respecto a los servicios ofrecidos, el rubro gastronómico (bar, restaurant, cafetería y delivery) lidera el uso de estos espacios con un 22,9% de participación. Le siguen el comercio minorista (16,7%), salud y belleza (8,8%), farmacias (7,5%) y veterinarias y pet shop (3,8%).

Proyecciones

Pese a que el panorama actual es de plena ocupación, los siguientes meses se plantean como desafiantes, condicionados principalmente por la construcción de nuevos proyectos. El inventario total actualmente se cifra en 459.415 /m² y se proyecta un incremento significativo para los próximos años.

Para lo que resta de 2026 se proyecta una entrada acotada de 7.638 /m² adicionales para totalizar 13.519 /m² en el año, alineado con la media histórica.

Para finales de 2028 se proyecta el ingreso de 29 nuevos proyectos que sumen un total de 88.401 /m², esto considerando proyectos que se encuentran actualmente en fase de anteproyecto y en construcción. La cifra supone un incremento en el inventario cercano al 19,2%, “lo que obligará a los operadores a reforzar sus estrategias comerciales para preservar la salud de los indicadores actuales frente a una competencia más intensa”, concluye el análisis.