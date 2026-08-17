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    Nacional

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    Uno de los sujetos capturados se encuentra lesionado, luego de que personal policial usara su arma de servicio por defensa propia.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    Dos personas fueron detenidas durante un procedimiento policial registrado en la comuna de Quinta Normal, luego de que funcionarios de Carabineros fiscalizaran un vehículo particular que se encontraba en las cercanías de un procedimiento por una alarma activada.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el teniente Carlos Huincatripay, oficial de ronda Prefectura Rinconada, personal de la Sección de Investigación Delictual (SID) de la 22ª Comisaría de Quinta Normal se aproximaba a verificar la activación de una alarma cuando decidió fiscalizar un automóvil que se encontraba en las inmediaciones.

    Según el relato policial, al percatarse de la presencia de los funcionarios, el vehículo habría intentado atropellar a los carabineros que se encontraban realizando el procedimiento. Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de su armamento fiscal, argumentando actuar en defensa propia.

    Producto del procedimiento, lograron la detención de un individuo, “el cual descendió del vehículo a pie, intentando darse la fuga, y se percatan de la presencia del conductor del vehículo particular, el cual se encontraba lesionado, producto de un impacto balístico en su cabeza”, relató el uniformado.

    El oficial precisó que en el vehículo se desplazaban tres personas. Una de ellas logró escapar del lugar y, hasta el momento, no había podido ser ubicada por los funcionarios policiales.

    Carabineros se encuentra a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para determinar los pasos a seguir respecto del procedimiento y las diligencias investigativas.

    Más sobre:CarabinerosQuinta Normal

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