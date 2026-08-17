Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

Un nuevo sistema meteorológico afecta al norte del país, con precipitaciones, nevadas, vientos, ventiscas y probables tormentas eléctricas en distintas zonas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Ante este escenario, Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantiene distintas alertas amarillas y medidas de preparación para enfrentar eventuales emergencias.

En Arica y Parinacota, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene alertas por nevadas moderadas a fuertes en la cordillera, con desarrollo de ventiscas, además de viento moderado a fuerte en sectores cordilleranos y precipitaciones moderadas a fuertes en el litoral.

También se pronostican tormentas eléctricas en precordillera y cordillera y precipitaciones normales a moderadas en distintos sectores de la región. Por parte del Senapred, se mantiene la alerta amarilla regional, vigente desde el 16 de agosto.

En Tarapacá, las principales condiciones se concentran en el sector costero, donde se esperan precipitaciones moderadas a fuertes entre el 17 y el 18 de agosto. También se pronostican precipitaciones normales a moderadas en el litoral, cordillera de la costa, pampa y precordillera. En esta región, Senapred mantiene la alerta amarilla para la provincia de Iquique y la comuna de Huara, vigente desde el 15 de agosto.

Para Antofagasta, el pronóstico contempla viento moderado a fuerte, con desarrollo de ventiscas en la cordillera de la costa, precordillera y cordillera, además de precipitaciones moderadas a fuertes en el litoral y la cordillera de la costa. También se prevén posibles tormentas de arena, nevadas y tormentas eléctricas entre el 17 y el 19 de agosto. La alerta amarilla se mantiene para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.

En Atacama, la DMC mantiene una alerta por viento moderado a fuerte en la cordillera y avisos por tormentas de arena, precipitaciones, nevadas y posibles tormentas eléctricas. Estas últimas podrían generar precipitaciones fuertes en cortos períodos de tiempo en sectores del litoral, valle, pampa y precordillera. Las condiciones se extenderían hasta el 19 de agosto. Senapred mantiene la alerta amarilla regional, vigente desde el 10 de agosto.

Uno de los principales factores de preocupación corresponde al riesgo de remoción en masa. De acuerdo con las evaluaciones actualizadas de Sernageomin, existe una posibilidad alta de ocurrencia de aluviones y derrumbes en sectores del litoral y precordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá, mientras que en Antofagasta el riesgo es alto en el litoral y la cordillera de la costa. En Atacama, el peligro es considerado alto en el litoral y moderado en el resto de la región.

Ante este escenario, Senapred mantiene activados los mecanismos de coordinación y alistados de manera escalonada los recursos necesarios para responder ante eventuales emergencias, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, las autoridades confirmaron que durante la mañana de este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezarán una mesa técnica para hacer seguimiento a las acciones de preparación que están implementando las regiones entre Arica y Parinacota y Coquimbo.