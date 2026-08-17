Una hoja de tamaño carta dispuesta de manera vertical tiene un ancho de 21,6 centímetros. Las nuevas cafeteras automáticas que KRUPS acaba de presentar en el mercado chileno miden apenas 15 centímetros de frente.

En ese espacio reducido la marca de origen alemán logró integrar un sistema completo que muele el grano, prensa la dosis y extrae el café con solo presionar un botón.

La nueva línea bautizada como “Coffee Crush” aterriza en el país con dos versiones: Chai y Experience. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, estos equipos ocupan aproximadamente la mitad de la superficie que requiere una máquina automática tradicional .

Las dimensiones exactas alcanzan los 15 centímetros de ancho, 36 de alto y 29,5 de profundidad, con un peso total de cuatro kilos. A pesar de este formato compacto, el mecanismo interno conserva el estándar de las versiones de mayor tamaño.

Diferencias en la preparación

KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas Isaias Arnaldo Ahumada Lopez

Ambos modelos comparten una bomba de 15 bares de presión y un molinillo de acero inoxidable que permite ajustar la molienda en tres niveles.

Además de la tolva principal para granos, incluyen un depósito independiente para café ya molido. Esta característica resulta útil para preparar una taza descafeinada o probar un tueste distinto sin la necesidad de vaciar el contenedor principal.

Todo el proceso es automatizado e incluye ajustes personalizados de intensidad, volumen y temperatura en su panel táctil. El modelo Chai opera con un consumo de 1.370 watts y ofrece tres programas predeterminados: espresso, lungo y café filtrado.

Por su parte, la versión Experience amplía las opciones del menú. A las preparaciones clásicas suma cold brew, cappuccino y un dispensador de agua caliente para infusiones. También incorpora una varilla de vapor de uso manual para espumar la leche.

En el apartado del mantenimiento, estos equipos cuentan con un sistema que deposita los restos en un cajón extraíble que requiere vaciado y enjuague tras cada uso. Además, el equipo cuenta con una alerta de descalcificación a los 200 ciclos. Como medida de protección, al llegar a las 230 preparaciones sin realizar la limpieza, la máquina bloquea su funcionamiento hasta que se complete el proceso de mantenimiento.

Disponibilidad en Chile

La línea Coffee Crush llega con un compromiso de servicio técnico de 15 años. Esta política de la empresa corre de manera independiente a la garantía legal de dos años vigente en Chile.