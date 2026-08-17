SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Los nuevos modelos Chai y Experience destacan por medir apenas 15 centímetros de ancho. Cuentan con molinillo integrado, 15 bares de presión y opciones para usar café en grano o molido.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Una hoja de tamaño carta dispuesta de manera vertical tiene un ancho de 21,6 centímetros. Las nuevas cafeteras automáticas que KRUPS acaba de presentar en el mercado chileno miden apenas 15 centímetros de frente.

    En ese espacio reducido la marca de origen alemán logró integrar un sistema completo que muele el grano, prensa la dosis y extrae el café con solo presionar un botón.

    La nueva línea bautizada como “Coffee Crush” aterriza en el país con dos versiones: Chai y Experience. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, estos equipos ocupan aproximadamente la mitad de la superficie que requiere una máquina automática tradicional.

    Las dimensiones exactas alcanzan los 15 centímetros de ancho, 36 de alto y 29,5 de profundidad, con un peso total de cuatro kilos. A pesar de este formato compacto, el mecanismo interno conserva el estándar de las versiones de mayor tamaño.

    Diferencias en la preparación

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas Isaias Arnaldo Ahumada Lopez

    Ambos modelos comparten una bomba de 15 bares de presión y un molinillo de acero inoxidable que permite ajustar la molienda en tres niveles.

    Además de la tolva principal para granos, incluyen un depósito independiente para café ya molido. Esta característica resulta útil para preparar una taza descafeinada o probar un tueste distinto sin la necesidad de vaciar el contenedor principal.

    Todo el proceso es automatizado e incluye ajustes personalizados de intensidad, volumen y temperatura en su panel táctil. El modelo Chai opera con un consumo de 1.370 watts y ofrece tres programas predeterminados: espresso, lungo y café filtrado.

    Por su parte, la versión Experience amplía las opciones del menú. A las preparaciones clásicas suma cold brew, cappuccino y un dispensador de agua caliente para infusiones. También incorpora una varilla de vapor de uso manual para espumar la leche.

    En el apartado del mantenimiento, estos equipos cuentan con un sistema que deposita los restos en un cajón extraíble que requiere vaciado y enjuague tras cada uso. Además, el equipo cuenta con una alerta de descalcificación a los 200 ciclos. Como medida de protección, al llegar a las 230 preparaciones sin realizar la limpieza, la máquina bloquea su funcionamiento hasta que se complete el proceso de mantenimiento.

    Disponibilidad en Chile

    La línea Coffee Crush llega con un compromiso de servicio técnico de 15 años. Esta política de la empresa corre de manera independiente a la garantía legal de dos años vigente en Chile.

    Las nuevas cafeteras ya se encuentran a la venta a través de Falabella, tefalstore.cl y Kitchen Center, a un precio promocional de $299.990 para el modelo Chai y $339.990 para Experience.

    Lee también:

    Más sobre:KRUPSCafeterasCafeteras automáticasCafeteras automáticas ultracompactasLínea blancaCold brewCaféCoffee Crushservicio técnico 15 añosbloqueo por limpiezadepósito de café molidovarilla de vaporcappuccinoespresso lungo filtradopanel táctilajuste de moliendamolinillo de acero inoxidablebomba 15 barescafetera compacta 15 cmExperienceChaiTecnologíaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Vacancia de strip centers en la Región Metropolitana cae por debajo del promedio histórico

    Lo más leído

    1.
    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    2.
    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    3.
    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    4.
    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    5.
    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país
    Chile

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado
    Negocios

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    La odisea de la reforma de pensiones, ¿podrá llegar a buen puerto su implementación?

    Vacancia de strip centers en la Región Metropolitana cae por debajo del promedio histórico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios
    Tendencias

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”
    El Deportivo

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”

    Chile arrasa en el kickboxing: lidera el medallero del Panamericano y Sudamericano

    La UC y Coquimbo toman nota para la Copa Libertadores: cómo les fue a los rivales de los chilenos en la Liga Argentina

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”
    Cultura y entretención

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”
    Mundo

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta