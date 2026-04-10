Hasta hace unos años, hablar de una VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés) parecía un tema reservado exclusivamente para informáticos o entusiastas de la ciberseguridad. Hoy, tras los años de teletrabajo en pandemia y la necesidad de proteger nuestros datos en redes públicas, se ha convertido en una herramienta de higiene digital básica.

Más allá de los mitos y las promesas exageradas de anonimato, una VPN cumple una función muy concreta: crear un túnel encriptado entre tu dispositivo y el servidor al que te conectas .

Esto evita que terceros -desde tu proveedor de Internet hasta alguien conectado a la misma red wifi del café donde estás trabajando- puedan interceptar tu tráfico web.

Además, permite enmascarar tu dirección IP, lo que resulta útil para saltar bloqueos geográficos de, por ejemplo, algunos servicios de streaming.

¿Cómo elegir la VPN correcta?

Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

El sitio especializado CNET, uno de los referentes mundiales en análisis tecnológico, mantiene un monitoreo constante de estos servicios. Basándose en pruebas de velocidad, políticas de privacidad y usabilidad, este es el panorama actual de las mejores VPN disponibles.

Uno de los factores clave de las VPN es la velocidad. En rigor, todas ralentizan un poco la conexión, el punto es entender cuánto. Pero también es importante conocer la seguridad que ofrecen (idealmente con políticas estrictas de “no registro” o ni logs) y la facilidad de uso.

ExpressVPN: el estándar

Suele liderar los listados técnicos por una razón sencilla: es consistente. Destaca por su velocidad, su facilidad de uso en prácticamente cualquier plataforma (desde celulares hasta routers) y una red de servidores robusta en múltiples países.

Su principal contra es el precio. Es una de las opciones más costosas del mercado, pero justifica la inversión para quienes buscan una experiencia sin fricciones y con soporte técnico rápido.

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NordVPN: el equilibrio

Probablemente la marca más reconocible gracias a sus agresivas campañas de marketing. Sin embargo, su popularidad está respaldada por un rendimiento sólido.

Ofrece velocidades excelentes gracias a su protocolo propio (NordLynx), funciones de seguridad adicionales como bloqueo de malware y un precio más accesible que ExpressVPN si se contratan planes a largo plazo.

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Surfshark: para múltiples dispositivos

Su mayor ventaja competitiva es que permite conexiones simultáneas ilimitadas con una sola cuenta. Esto la convierte en la opción ideal para familias o para usuarios que tienen una gran cantidad de dispositivos (teléfonos, tablets, computadores, smart TVs).

Además, ofrece uno de los planes más económicos si se está dispuesto a pagar por dos años, manteniendo velocidades más que decentes para navegación y streaming.

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ProtonVPN: la versátil

Desarrollada por los creadores de ProtonMail (basados en Suiza, país con leyes estrictas de privacidad), esta VPN es la favorita de quienes priorizan la transparencia. Es de código abierto y sus políticas de privacidad son rigurosas.

Además, es una de las raras excepciones donde su versión gratuita es recomendable: no tiene límite de datos ni bombardea con publicidad, aunque sí limita la velocidad y la cantidad de servidores disponibles.

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Mullvad: la económica

Si lo que buscas es seguridad por sobre cualquier otra característica, el análisis de CNET destaca a esta compañía sueca. Su enfoque es radical: ni siquiera te piden un correo electrónico u otro dato personal para registrarte, sino que te entregan un número de cuenta generado al azar.

Además, tiene el modelo de precios más transparente de la industria, manteniendo una tarifa plana mensual sin trucos, ventas atadas ni subidas repentinas al renovar. No obstante, tiene un talón de Aquiles: su modesta red de servidores hace que no sea la mejor herramienta si tu objetivo principal es evadir bloqueos geográficos para ver series en plataformas de streaming.

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Dónde poner ojo en una VPN

Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada Shutterstock

Los expertos en ciberseguridad coinciden en una advertencia fundamental: mantener una red global de servidores cuesta dinero. Si un servicio de VPN es completamente gratuito y no tiene un modelo de pago que lo sustente (como el caso de ProtonVPN), lo más probable es que el producto seas tú.

Muchas VPN gratuitas de dudosa procedencia se financian recopilando y vendiendo tus datos de navegación a terceros , o peor aún, inyectando publicidad y rastreadores en tu tráfico, lo que anula exactamente el propósito por el cual instalaste la herramienta en primer lugar.

Ahora, es importante entender que contratar una VPN no te hará invisible en Internet, ni evitará que dejes un rastro si inicias sesión en tus redes sociales.