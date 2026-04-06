OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

Hace apenas unos años, si una gran compañía tecnológica quería dar a conocer su visión, el manual de relaciones públicas era claro: convocar a una conferencia, filtrar exclusivas a un gran medio tradicional o sentar a su CEO con los editores de alguna revista especializada.

En el ecosistema actual de Silicon Valley, ese manual parece haber sido actualizado.

El pasado 2 de abril, la noticia que sacudió la intersección entre la tecnología y los medios fue el anuncio de que OpenAI -la empresa detrás de ChatGPT- adquirió TBPN, aunque ambas empresas se negaron a revelar los términos del acuerdo.

Para quienes no lo sepan, TBPN es un popular programa de entrevistas en vivo y podcast enfocado en la industria tecnológica.

Ahora, la pregunta salta de inmediato, ¿ por qué la empresa de inteligencia artificial que popularizó ChatGPT decide comprar un talk show de YouTube que ronda los 70.000 espectadores por episodio (según Wall Street Journal)? La respuesta parece ser estratégica y sintomática del momento que vivimos: controlar el propio relato.

El fenómeno de “ir directo”

Sam Altman Sam Altman logró presionar a la junta de OpenAI para que le restituyera como director ejecutivo. FOTO: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

Conducido por John Coogan (cofundador de la startup Soylent) y Jordi Hays, TBPN nació en octubre de 2024. En muy poco tiempo, se convirtió en una especie de plaza pública digital para la élite tecnológica.

Sus emisiones en vivo, de tres horas diarias, lograban sentar a conversar a figuras de la talla de Mark Zuckerberg, Satya Nadella y, por supuesto, al propio Sam Altman, quien ya había confesado públicamente que era su “programa de tecnología favorito”.

La movida de OpenAI podría responder a una tendencia creciente en el mundo del capital de riesgo y los fundadores de empresas: el going direct o “ir directo”. En lugar de someterse al escrutinio, los tiempos y los filtros de la prensa tradicional -que, con justa razón, mantiene una postura crítica frente al impacto social y laboral de la IA-, las compañías prefieren construir o comprar sus propios canales de comunicación.

Pero OpenAI anunció que el acuerdo busca impulsar conversaciones “constructivas” sobre IA y ampliar el alcance de la empresa en medios y comunicación.

La promesa de independencia (y el escepticismo)

El elefante en la habitación, naturalmente, es la independencia editorial. ¿Puede un medio ser objetivo o incisivo cuando su dueño es el principal actor de la industria que cubre?

Desde OpenAI se han adelantado a las críticas prometiendo que TBPN mantendrá total autonomía para elegir a sus invitados y tomar sus propias decisiones editoriales .

El equipo, compuesto por 11 personas, operará bajo la supervisión de Chris Lehane, director de asuntos globales de la compañía.

Coogan y Hays seguirán frente a los micrófonos, aunque el modelo de negocio cambiará. Según el New York Times, la rentable maquinaria publicitaria del programa (que proyectaba superar los $30 millones este año) será apagada para integrarse netamente en la estructura de OpenAI.

Si bien, comprar TBPN no significa necesariamente que el programa vaya a transformarse en un infomercial de OpenAI, sí le asegura a la compañía un asiento de cabecera en la mesa donde se debaten los temas de fondo.