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    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Rob Dieperink, de 38 años, había sido designado por la FIFA para representar a Países Bajos como réferi. Sin embargo, quedó fuera de la competencia por la investigación por una presunta agresión sexual.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: KNVB.

    Pocos días después de que se diera a conocer el fallecimiento del jugador sudafricano Jayden Adams, el Mundial de Norteamérica 2026 vuelve a verse conmovido. Este lunes se dio a conocer la muerte del árbitro neerlandés Rob Dieperink.

    El juez había sido designado por la FIFA para representar a Países Bajos en el Mundial, sin embargo, este no pudo hacerlo luego de que fuera apartado por la investigación de una presunta agresión sexual.

    Hemos recibido con conmoción y profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink”, señala en un comunicado la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.

    “Rob ejercía como árbitro de fútbol profesional desde la temporada 2011/12. Dirigió su primer partido de la Eredivisie a finales de 2017. En total, arbitró 284 partidos de fútbol profesional”, añadieron.

    “Rob también se desempeñó como árbitro de vídeo (VAR) a nivel internacional. Formó parte del equipo arbitral en la Eurocopa 2024 y en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. Además, fue designado con frecuencia para arbitrar partidos en competiciones de clubes europeas. Durante la final de la Europa League 2024 entre el Atalanta de Bérgamo y el Bayer Leverkusen, fue asistente del VAR. En diciembre de 2024, fue designado árbitro de vídeo para la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar”, destacaron.

    También añaden que “con el fallecimiento de Rob, el mundo del fútbol ha perdido a un árbitro muy respetado con experiencia internacional, pero sobre todo, hemos perdido a un compañero maravilloso”.

    Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos sus seres queridos. Les deseamos mucha fortaleza y consuelo en estos momentos de profunda tristeza”, cierra la publicación.

    La denuncia

    Rob Dieperink apareció en el listado de jueces que había sido llamado para el Mundial de Norteamérica, sin embargo la FIFA decidió sacarlo de la competencia después de que fuera denunciado por una presunta agresión sexual en el mes de mayo, después del partido entre Crystal Palace y Fiorentina por la Conference League.

    A pesar de esta acusación, la policía Metropolitana del Reino Unido determinó que las pruebas no eran suficientes para continuar con el proceso, por lo que se cerró el caso sin presentar cargos contra Rob Dieperink.

    “Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Desde el principio, he cooperado plenamente con la investigación policial y también he proporcionado de inmediato toda la información a la FIFA, la UEFA y la KNVB. (...) Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este asunto. Es lamentable que la FIFA haya decidido no convocarme para el Mundial; naturalmente, estoy decepcionado por ello”, había señalado al medio De Telegraf.

    Lo sorpresivo de su muerte también también lo marca el hecho de que este sábado dirigió el encuentro amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolRob DieperinkPaíses Bajos

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