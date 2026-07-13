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    Konaté responde a la provocación de Lamine Yamal a horas de las semifinales entre Francia y España por el Mundial

    El defensor de Les Bleus fue contundente luego de conocer las declaraciones del hispano. Este martes se verán las caras en Dallas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francia se enfrentará a España en las semifinales del Mundial. Zhang Chen

    Este martes se llevará a cabo la primera semifinal del Mundial de Norteamérica 2026. Francia se enfrentará contra España con el objetivo de meterse en el último partido de la competencia y así tener la posibilidad de sumar una nueva estrella.

    Claro que la previa de este choque ha tenido algunos episodios que han servido para calentar los ánimos. Uno de ellos tuvo como protagonista al Lamine Yamal, quien tomó la palabra para señalar que “si alguien tiene que tener miedo, son ellos. Ya los eliminamos de la Eurocopa”.

    Esta frase encontró una rápida respuesta en el defensor francés Ibrahima Konaté. “Con toda honestidad, no prestamos atención a todo lo que se dice alrededor del partido. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este”, indicó de entrada.

    Luego se dirigió directo contra a figura hispana: “Él puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros”.

    Claro que Konaté no se quedó solo en la polémica. También analizó el desafío que significa medirse contra España. “Con toda sinceridad, no pensamos específicamente en eso (cómo parar a Lamine). España es una selección excepcional, con muchísimas individualidades de enorme nivel. Pero el objetivo no es centrarse en un solo jugador, porque todo el equipo puede hacerte daño. No está solo Lamine, es toda España”, afirmó.

    Por último, destacó el rendimiento colectivo de Francia “es normal que se hable de lo que estamos mostrando desde el inicio de esta competición, porque lo que estamos ofreciendo en ataque es bastante excepcional. Pero creo que todo parte de un trabajo colectivo. Sinceramente, es excepcional lo que está haciendo el equipo. Incluso los jugadores que entran desde el banquillo... Es una locura”, cerró.

    Rajoy enciende la previa

    Otro conflicto que se desató en la previa del duelo llegó tras las palabras del expresidente español Mariano Rajoy escribió un polémico artículo que desató la indignación en territorio galo.

    “La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, aseguró el exmandatario, en una columna de opinión publicada por el medio El Debate.

    Los dichos de Rajoy provocaron múltiples cuestionamientos, principalmente en Francia. Generó un rechazo transversal en todo el espectro político.

    Laurent Nuñez, ministro del Interior, calificó las declaraciones como “absolutamente inaceptables”. “No refleja en absoluto lo que es Francia. Un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar”, indicó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026FranciaEspañaLamine YamalIbrahima Konaté

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