Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA.

Argentina está en las semifinales del Mundial. Este miércoles, a las 15 horas de Chile, enfrentará a Inglaterra. La Albiceleste llega a la instancia de los cuatro mejores tras superar un recorrido que, de acuerdo con el ranking FIFA y el desarrollo del torneo, fue el más accesible entre los otros equipos instalados en la ronda.

La explicación comienza en el sistema utilizado por la FIFA para confeccionar el cuadro de las fases eliminatorias. El organismo distribuyó a los principales cabezas de serie en lados opuestos del cuadro con el objetivo de evitar enfrentamientos entre las selecciones mejor ubicadas en el escalafón planetario antes de las semifinales. Esto siempre que todas terminaran en el primer lugar de sus grupos.

Bajo esa lógica, Francia (1°) e Inglaterra (4°) quedaron en una mitad del cuadro, mientras que Argentina (2°) y España (3°) fueron ubicadas en la otra. El criterio, similar al utilizado en los Grand Slam de tenis, dio resultado.

Sin embargo, el recorrido de Argentina terminó siendo todavía más favorable por otros resultados que se produjeron durante la fase de grupos. Equipos que aparecían como posibles rivales y que, en el papel, representaban una mayor dificultad, quedaron eliminados antes de cruzarse con la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Messi y Lautaro Martínez. Huang Zongzhi

Despedidas prematuras

Entre ellos estuvieron Uruguay y Colombia, selecciones que abandonaron el torneo antes de poder enfrentar a la Albiceleste. Además, Portugal, que podía aparecer como rival en cuartos de final, terminó segundo en el Grupo K durante la fase de grupos. Esa posición modificó su ubicación en el cuadro y lo desplazó hacia la otra mitad, evitando un eventual enfrentamiento con Argentina.

La selección transandina también tuvo una primera ronda accesibe. Compartió zona con Austria, Argelia y Jordania, tres equipos ubicados fuera de los primeros puestos del ranking FIFA y con menor trayectoria en Copas del Mundo.

El equipo de Scaloni ganó sus tres compromisos de la primera fase. Debutó con una victoria por 3-0 sobre Argelia, luego derrotó 2-0 a Austria y cerró el grupo con un triunfo por 3-1 frente a Jordania. Con esos resultados avanzó como líder.

Ese primer lugar terminó siendo determinante. En dieciseisavos de final enfrentó a Cabo Verde, selección que disputó por primera vez una Copa del Mundo. El conjunto africano había clasificado como segundo del Grupo H después de empatar 0-0 con España, igualar 2-2 con Uruguay y volver a empatar 0-0 frente a Arabia Saudita. En el papel, se creía que el rival del equipo de Scaloni sería la Celeste o la Furia Roja, que debían competir por el liderato del grupo. No ocurrió. El equipo de Marcelo Bielsa ni siquiera fue mejor tercero.

En la previa, el cruce ante Cabo Verde fue considerado favorable para Argentina debido a la diferencia de experiencia internacional entre ambos equipos. Sin embargo, el partido terminó siendo el compromiso más exigente de la Albiceleste hasta ese momento (3-2).

El conjunto africano logró extender el encuentro hasta el alargue y obligó a Argentina a disputar 120 minutos. Superado ese obstáculo, el cuadro continuó ofreciendo rivales de menor ubicación en el ranking FIFA respecto de otras selecciones que seguían en competencia.

En octavos de final, Argentina enfrentó a Egipto, ubicada en el puesto 24°. En cuartos de final, se midió con Suiza, que ocupaba el lugar 19° de la clasificación.

Argentina superó a Suiza en el alargue. Li Ming

Hecho inédito

La Albiceleste llegó a las semifinales tras enfrentar, en orden, a Argelia (28°), Austria (24°), Jordania (63°), Cabo Verde (67°), Egipto (24°) y Suiza (19°).

Ese recorrido convirtió a Argentina en la selección semifinalista que enfrentó a los rivales de menor promedio en la tabla planetaria durante el torneo y también le permitió alcanzar la ronda de los cuatro mejores sin medirse ante ninguna selección ubicada dentro del top 15. Se trata de una situación inédita en la historia de los Mundiales desde que existe el ranking FIFA como referencia.

Pese a que eran rivales inferiores, la Albiceleste ha sufrido en las tres rondas de eliminación. El técnico Scaloni, de hecho, ha sido autocrítico con el rendimiento de su equipo pese a estar en la ronda decisiva. “La verdad es que hoy la suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad. A ellos le echaron a un jugador y ahí el equipo atacó”, reconoció el DT tras el duelo ante Suiza.

“Tenemos que ser realistas, debemos mejorar muchas cosas, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor. Es histórico estar en una semifinal nuevamente”, añadió.