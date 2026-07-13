El beneficio de un fixture inédito y un juego que no convence: las dudas de Argentina rumbo a semifinales del Mundial

Argentina se metió con angustia en semifinales del Mundial. En Kansas City, el cuadro Albiceleste derrotó por 3-1 a Suiza, en tiempo extra, y ahora se medirá contra Inglaterra por el pase a la final de Norteamérica 2026.

El elenco transandino enfila hacia la ronda de los cuatro mejores con más corazón que fútbol. Ante los británicos, lo más probable es que aquello vuelve a surgir, sobre todo por el componente histórico que rodea el compromiso (en la memoria está el recordado cruce en México ‘86, que venía con las esquirlas de la Guerra de las Malvinas). Sin embargo, desde el punto de vista del funcionamiento, lo cierto es que, hasta ahora, eso parece ser insuficiente para competirle a rivales de mayor envergadura.

Lo anterior se sostiene con el preocupante rendimiento que han exhibido los pupilos de Lionel Scaloni en las rondas de eliminación directa. Pese a ser el amplio favorito en cada una de las llaves, a los vigentes monarcas del planeta les ha costado desplegar el fútbol que mostraron en Qatar y, por consecuencia, ganar con comodidad ante rivales de un cartel inferior.

Sin ir más lejos, Argentina se ha visto favorecido por un fixture inédito rumbo a semifinales: se convirtió en la primera selección que llega hasta esta instancia sin haberse medido con un Top 15 del ranking FIFA. Pese a esto, elencos como Cabo Verde, Egipto y Suiza lo obligaron a extremar recursos y recurrir a un esfuerzo que no estaba presupuestado.

Egipto fue la selección que dejó a Argentina al borde del abismo en el Mundial 2026. Foto: XinHua. Chen Yichen

Argentina, bordeando la eliminación

La historia comenzó con una fase de grupos que anticipaba un panorama accesible tras superar sin mayores sobresaltos a Argelia (28º), Austria (24º) y Jordania (63º). Sin embargo, la comodidad se esfumó de golpe apenas pisaron los dieciseisavos de final. La modesta y debutante Cabo Verde (67º) desnudó las primeras falencias de la Albiceleste llevándola hasta el tiempo extra, donde el gol de la clasificación recién llegó a los 110′ de juego.

En octavos de final, el drama rozó la catástrofe. Argentina se encontró con un 2-0 abajo frente a Egipto, viéndose obligada a apelar a la épica para firmar una remontada frenética de tres goles en apenas 13 minutos, en un compromiso que además estuvo condicionado por polémicas arbitrales que terminaron jugando a su favor.

El libreto no cambió en los cuartos de final ante Suiza. A pesar de ponerse en ventaja, el combinado de Scaloni extravió el rumbo, sufrió el empate y comenzó a ser ampliamente superado en el trámite. El punto de quiebre llegó con la expulsión de Breel Embolo, una tarjeta roja que salvó del naufragio a los sudamericanos. Aun así, los helvéticos resistieron con diez hombres durante gran parte del encuentro y forzaron un nuevo alargue, donde el agónico gol del triunfo argentino recién cayó a los 112′. Un camino al límite que, de cara al choque con Inglaterra, enciende alarmas imposibles de ignorar.